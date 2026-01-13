Madagascar: Mitao Forecast - Une solution innovante réduisant les accidents en mer

Le Système d'Alerte Précoce (SAP) de proximité Mitao Forecast a été mis en place dans 10 villages de la baie d'Ambaro, dans le district d'Ambilobe, depuis août 2023.

Il s'agit d'une solution innovante à Madagascar qui utilise l'intelligence artificielle et des données météorologiques pour fournir des prévisions simplifiées aux communautés côtières, notamment les pêcheurs, réduisant drastiquement les accidents en mer grâce à des codes couleurs et des panneaux d'affichage.

Pendant des générations, les communautés de pêcheurs ont dû s'appuyer exclusivement sur leurs expériences, leur intuition et l'observation directe des éléments pour décider du moment opportun pour partir en mer.

Cette approche, bien que traditionnelle, exposait les familles à des dangers importants.

Dans chacun des 10 villages, le même constat ressort : les panneaux d'affichage à code couleur simple (vert, orange, rouge) de Mitao Forecast sont désormais des outils structurants pour l'organisation quotidienne des activités liées à la mer. Les tableaux diffusent les informations et facilitent la planification des sorties en mer ; les prévisions influencent l'ajustement des prix des produits halieutiques.

Outil de prévention multirisque. À l'origine conçu pour alerter uniquement sur les vents forts pour les pêcheurs, le dispositif a révélé un autre intérêt. C'est aussi un outil de prévention multirisque permettant d'anticiper les feux, les cyclones et d'autres aléas ayant des impacts sur la vie économique locale.

Mitao Forecast devient même un outil d'aide à la gestion des risques pour ces communautés côtières résidant aux alentours de la baie d'Ambaro. « Quand l'Alizée arrive, toute la communauté d'Ankazomborona le sait désormais.

Avant, nous ne comprenions pas toujours les risques que cela pouvait engendrer. Habitant près de la montagne, nous nous faisions souvent surprendre. Aujourd'hui, grâce au panneau, nous connaissons à l'avance les périodes d'intensification du vent, ce qui nous permet de nous organiser. Parfois, nous évitons même de cuisiner pour réduire les risques de feu et nous nous assurons que nos enfants restent prudents », a expliqué Befasy Besoavina, chef fokontany d'Ankazomborona.

Efficace. D'autres pêcheurs à Antsatrana, comme Bera Gliano Gilbert, témoignent que ce dispositif est réellement efficace. « Je me souviens d'un jour, pendant la saison des pluies, où le panneau indiquait le point rouge.

On nous avait prévenus qu'il était imprudent de sortir, mais nous sommes quand même partis en mer. Le vent s'est mis à souffler fort à midi pile, comme on nous l'avait indiqué, avec des vagues atteignant trois mètres.

Cinq de nos pirogues ont été emportées. Heureusement, nous nous en étions sortis. Ce jour-là, nous avions compris que ce panneau n'était pas qu'un simple panneau, mais quelque chose qui peut nous sauver.

Depuis, nous ne prenons plus de risques inutiles et nous nous référons toujours au panneau avant chaque sortie en mer », a-t-il raconté. Toutefois, certains défis subsistent, notamment en matière de mise à jour régulière des données, de compréhension des codes affichés et de renforcement des capacités locales. L'accompagnement et le soutien aux communautés pour la vulgarisation de ce système d'alerte précoce sont les prochaines étapes pour pérenniser la sécurité et le bien-être des pêcheurs de la baie d'Ambaro.