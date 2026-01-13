Madagascar: Face à l'épidémie de Mpox, la hausse des ventes de masques entraîne une flambée des prix

À Madagascar, le prix des masques depuis l'annonce de la réactivation des gestes barrières a augmenté de près de 30%. Les commerçants de rue et les pharmacies observent une nette hausse de leurs ventes, certains modèles partant jusqu'à deux fois plus vite qu'avant. Alors que cette flambée reflète l'inquiétude de la population face à l'épidémie de Mpox, elle pèse également sur le budget des familles qui doivent acheter plusieurs masques par jour pour se protéger.

Sur le marché de Gamo, à Antananarivo, Fabienne expose plusieurs modèles de masques dont les ventes ont explosé depuis l'annonce des premiers cas de Mpox. Chaque jour, des dizaines de clients se pressent dans sa boutique.

« La vente de masques a augmenté à cause de l'épidémie de Mpox. J'arrive à en vendre 200 exemplaires par jour, à 500 ariary. Le prix des masques en gros varie. Mais à cause de la maladie, beaucoup augmentent leur prix et utilisent la situation pour faire du profit », affirme Fabienne.

Pour les familles, cette flambée des prix se traduit par un coût quotidien supplémentaire et une vigilance renforcée dans la gestion du budget.

Ce sont de nouvelles charges, explique ainsi Miary, père de famille : « On est six à la maison et on est obligé d'acheter des masques, donc on dépense plus ».

Pour limiter la propagation du virus, les autorités sanitaires ont renforcé les contrôles et mis en place des sites d'isolement pour les cas confirmés ou suspects.

À ce jour, cinq cas de Mpox ont été confirmés à Mahajanga et une quarantaine de cas suspects sont suivis par les autorités.