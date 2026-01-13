Congo-Kinshasa: Un affrontement entre l'armée et des miliciens fait neuf morts et quatre blessés à Bukama

En RDC, un affrontement a opposé l'armée congolaise à un groupe de miliciens à Bukama, une ville située à 500 km au nord de Lubumbashi, dans la province du Haut-Lomami, dimanche 11 janvier. Alors qu'un débat persiste sur l'identité des assaillants, un communiqué du porte-parole des FARDC dresse un bilan de quatre décès parmi les assaillants et de quatre blessés - dont un militaire congolais -, quand la société civile évoque, elle, plutôt neuf morts et quatre blessés.

Ce lundi 12 janvier, la cité de Bukama, dans la province du Haut-Lomami, à 500 km au nord de Lubumbashi, est encore sous le choc : neuf corps présentés comme ceux des victimes de l'affrontement de la veille entre l'armée congolaise et des miliciens ont été inhumés.

« Les victimes ont été enterrées par des agents de la Croix-Rouge. Les corps ont été emballés dans des nattes et on les a mis en terre comme des bêtes », témoigne Profexe Sambo, un membre de l'ONG Justicia ASBL basée à Bukama.

Selon lui, des miliciens ont attaqué, dimanche 11 janvier, une position de l'armée congolaise afin de libérer l'un des leurs, arrêté la veille. Ces soldats avaient été dépêchés par la base militaire de Kamina, à la suite d'une alerte sur une possible offensive de leur part.

Les élus de Bukama ont une autre version des faits

Mais la société civile et les élus de Bukama rejettent, eux, ces allégations et affirment que l'armée a tiré sur des civils révoltés par des arrestations opérées dans le quartier de Kisanga wa Byoni.

« C'est vraiment déplorable ce qui s'est passé à Bukama : c'est un carnage intentionnel. Ils ont tué des civils paisibles, non armés. Il n'y a jamais eu de seigneur de guerre à Bukama », affirme ainsi Banza Maila, élu provincial de Bumaka.

L'armée, quant à elle, affirme que les assaillants sont des Maï Maï du groupe Zoulou. Elle assure, par ailleurs, prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de Bukama.