Afrique: CAN 2025 - Brahim Diaz, buteur providentiel du Maroc pour sa première Coupe d'Afrique

L'attaquant marocain Brahim Diaz occupe la première place du classement des buteurs de cette CAN 2025, avant le début des demi-finales le 14 janvier. En manque de temps de jeu en club, le nouveau leader offensif des Lions de l'Atlas est ultra-décisif pour sa toute première participation à la CAN et a déjà marqué l'histoire de la compétition en se muant en buteur dans chacun de ses cinq premiers matchs disputés. Un atout majeur pour le Maroc avant de défier le Nigeria dans le dernier carré.

Tout en haut du classement des buteurs de cette CAN 2025, les noms habituels sont bien là : Victor Osimhen, Mohamed Salah ou encore Riyad Mahrez, qui participait pour la dernière fois à la compétition. Mais parmi eux, personne ne s'attendait à y voir figurer celui de Brahim Diaz. L'attaquant marocain, en manque de temps de jeu au Real Madrid et relégué sur le banc madrilène, n'a inscrit qu'un seul but et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison avec les Merengues.

Mais pour sa première Coupe d'Afrique des nations disputée avec les Lions de l'Atlas, l'ailier s'est métamorphosé en leader offensif redoutable pour la sélection marocaine, toujours en quête d'un nouveau sacre continental depuis 50 ans. Devant le public marocain, Diaz a déjà été l'auteur de cinq buts en marquant lors de chacun des matchs du Maroc lors de cette CAN. Il reste talonné de près par Osimhen (4 buts, 2 passes décisives) et Salah (4 buts, une passe décisive) qui sont eux aussi encore en lice.

Un Diaz déjà record avant les demi-finales

Avec ce total, le Marocain est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un but lors de ses cinq premiers matchs disputés dans une Coupe d'Afrique. De plus, il est également le premier joueur en 57 ans à marquer lors de chacune des cinq premières rencontres du tournoi. C'est bien simple, il faut remonter à la CAN 2010 organisée en Angola pour retrouver la trace d'un joueur qui a marqué contre cinq nations différentes dans une même édition. À l'époque, l'Égyptien Gedo avait accompli cet exploit en tant que remplaçant de luxe, réalisant six entrées en jeu sur l'ensemble de la compétition.

Le Camerounais Vincent Aboubakar en 2022 et le Congolais Pierre Ndaye Mulamba en 1974 ont également chacun marqué au moins un but lors de cinq rencontres différentes dans une même CAN... mais en jouant à deux reprises contre le Burkina Faso pour Aboubakar et deux fois contre la Zambie pour Mulamba. Bref, il reste donc deux matchs dans tous les cas de figure à Brahim Diaz pour marquer encore un peu plus l'histoire et peut-être devenir le premier joueur à marquer dans sept rencontres lors d'une même édition.

L'attaquant marocain n'est également plus qu'à quatre unités d'égaler le record absolu de buts inscrit par un joueur dans une même édition, détenu depuis 1974 par le Congolais Pierre Ndaye Mulamba (9 buts) à une époque où huit équipes seulement participait à la compétition, avec une phase à élimination directe qui commençait directement par les demi-finales.

La « CAN du siècle » pourrait donc être conclue en apothéose sur le plan individuel pour Diaz, et collectif si le Maroc décroche le sacre tant espéré. Mais avant cela, les Lions de l'Atlas devront faire face au rouleau compresseur nigérian et son redoutable duo Osimhen-Lookman, auteurs à eux deux de 7 buts et 6 passes décisives. Un duel de buteurs qui s'annonce spectaculaire dans ce dernier carré.