Cote d'Ivoire: Journée mondiale du hindi - L'Inde célèbre sa langue à Abidjan

L'ambassade de l'Inde à Abidjan a célébré, le 10 janvier 2026, la Journée mondiale du hindi dans les locaux de la chancellerie, réunissant près d'une centaine de participants autour de la langue et de la culture indiennes.

Membres de la communauté indienne, amis de l'Inde, étudiants et passionnés du hindi ont pris part à cette cérémonie marquée par une forte ferveur culturelle et un intérêt croissant pour cette langue en Côte d'Ivoire.

La célébration a été ouverte par une prestation culturelle du groupe musical Sahaj Yoga, qui a installé une atmosphère à la fois dévotionnelle et artistique. L'un des temps forts de la soirée a été l'organisation de concours de récitation poétique, d'éloquence et de rédaction en hindi, auxquels ont pris part près de 30 enfants et adultes.

Ouvert au public, l'événement a offert un véritable espace d'expression et de partage, illustrant l'appropriation progressive du hindi par des publics de tous âges et de divers horizons. L'enthousiasme, la maîtrise linguistique et la confiance des participants ont témoigné de l'essor du hindi bien au-delà de ses frontières traditionnelles.

La cérémonie s'est achevée par la remise de prix et de certificats de participation aux lauréats et aux candidats, une manière d'encourager la poursuite de l'apprentissage et l'engagement en faveur de la langue.

Dans le cadre de cette dynamique, l'ambassade de l'Inde a également organisé, le 12 janvier 2026, une seconde célébration à l'école ECEME de Bingerville. À cette occasion, des élèves ivoiriens ont présenté leurs acquis en hindi à travers des exposés, des sketches et des prestations artistiques.

Depuis 2024, l'établissement a intégré l'enseignement du hindi dans ses programmes, avec l'appui de l'ambassade, marquant une étape importante dans la promotion linguistique et culturelle indo-ivoirienne.

Célébrée chaque année le 10 janvier, la Journée mondiale du hindi vise à promouvoir la langue sur la scène internationale. Instituée en 2006, elle commémore l'anniversaire de la première Conférence mondiale sur le hindi tenue en 1975 à Nagpur, en Inde. Depuis lors, cette journée est devenue un rendez-vous majeur pour célébrer la richesse littéraire, culturelle et fédératrice du hindi.

Dans son message à l'occasion de cette Journée mondiale, le Premier ministre indien Narendra Modi a rappelé que le hindi est bien plus qu'un outil de communication. Il l'a présenté comme un puissant vecteur d'expression culturelle, d'unité et de connexion mondiale, soulignant que cette langue appartient à tous ceux qui la parlent. Il a également encouragé son usage en complément des autres langues indiennes et étrangères, dans un esprit d'harmonie linguistique et d'inclusion.

À Abidjan, cette célébration a réaffirmé l'engagement de l'ambassade de l'Inde à promouvoir le hindi comme langue mondiale et à renforcer les liens culturels entre l'Inde et la Côte d'Ivoire.

La mobilisation des enfants, des enseignants et des membres de la communauté indienne illustre le succès des initiatives entreprises pour favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle par le biais de la langue et de la culture.