Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « La conduite du pays repose aujourd'hui sur des officiers »

La Journée des officiers a été célébrée hier au Palais d'Iavoloha autour du thème « Une seule Patrie, un même devoir ». Une cérémonie officielle placée sous le signe de la cohésion et du rappel des responsabilités qui incombent aux officiers au service de la Nation.

Fraternité

La cérémonie s'est déroulée sous la conduite du plus jeune officier en fonction au sein de la Présidence de la Refondation de la République. Un choix symbolique traduisant le respect de la hiérarchie militaire et l'esprit de fraternité au sein des forces armées. La présence du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, qui a accepté de se placer sous l'autorité de ce jeune officier durant l'événement, a été fortement remarquée.

Responsabilité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son intervention, le chef de l'État a souligné l'importance de cette célébration pour démontrer au peuple l'unité qui prévaut parmi les officiers. Il a rappelé que « la conduite du pays repose aujourd'hui sur des officiers, appelés à assumer de lourdes responsabilités dans la gestion et le redressement de Madagascar », insiste-t-il.

Le président de la Refondation de la République a invité l'ensemble des officiers à agir de concert face aux difficultés que traverse le pays. Il les a exhortés à unir leurs forces et leurs compétences afin de contribuer activement à la reconstruction nationale.

Discipline

Il a enfin rappelé que « l'engagement pris dès la formation dans les académies militaires est un engagement envers la Patrie », conclut-il. À l'heure où les officiers occupent des fonctions stratégiques, il a exprimé l'attente d'un soutien sans faille à l'action présidentielle, dans le respect de la discipline, de la loyauté et du sens du service public. À travers cette célébration, la Journée des officiers s'est affirmée comme un moment de mobilisation autour des valeurs fondamentales de l'Armée et de l'État.