Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « La conduite du pays repose aujourd'hui sur des officiers »

13 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

La Journée des officiers a été célébrée hier au Palais d'Iavoloha autour du thème « Une seule Patrie, un même devoir ». Une cérémonie officielle placée sous le signe de la cohésion et du rappel des responsabilités qui incombent aux officiers au service de la Nation.

Fraternité

La cérémonie s'est déroulée sous la conduite du plus jeune officier en fonction au sein de la Présidence de la Refondation de la République. Un choix symbolique traduisant le respect de la hiérarchie militaire et l'esprit de fraternité au sein des forces armées. La présence du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, qui a accepté de se placer sous l'autorité de ce jeune officier durant l'événement, a été fortement remarquée.

Responsabilité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son intervention, le chef de l'État a souligné l'importance de cette célébration pour démontrer au peuple l'unité qui prévaut parmi les officiers. Il a rappelé que « la conduite du pays repose aujourd'hui sur des officiers, appelés à assumer de lourdes responsabilités dans la gestion et le redressement de Madagascar », insiste-t-il.

Le président de la Refondation de la République a invité l'ensemble des officiers à agir de concert face aux difficultés que traverse le pays. Il les a exhortés à unir leurs forces et leurs compétences afin de contribuer activement à la reconstruction nationale.

Discipline

Il a enfin rappelé que « l'engagement pris dès la formation dans les académies militaires est un engagement envers la Patrie », conclut-il. À l'heure où les officiers occupent des fonctions stratégiques, il a exprimé l'attente d'un soutien sans faille à l'action présidentielle, dans le respect de la discipline, de la loyauté et du sens du service public. À travers cette célébration, la Journée des officiers s'est affirmée comme un moment de mobilisation autour des valeurs fondamentales de l'Armée et de l'État.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.