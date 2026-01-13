Afrique: Le cofondateur de Palantir soutient la startup nigériane Terra dans un tour de table de 11,8 millions de dollars

Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir Technologies Inc., a dirigé un investissement dans une entreprise nigériane de technologie de défense qui développe la fabrication de drones, alors que les risques de sécurité s'intensifient dans toute l'Afrique.

Terra Industries, également connue sous le nom de Terrahaptix Inc. et basée à Abuja, a déclaré avoir levé 11,8 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table dirigé par 8VC, fondé par M. Lonsdale. Lux Capital, Valor Equity Partners, Silent Ventures, SV Angel, Leblon Capital, Nova Global et des investisseurs providentiels, dont Meyer Malka, associé gérant de Ribbit Capital, ont également participé à ce tour de table.

Alex Moore, investisseur spécialisé dans la défense chez 8VC et directeur non exécutif chez Palantir, a rejoint le conseil d'administration de Terra l'année dernière, a indiqué la société.

Fondée en 2024 par Nathan Nwachuku, 22 ans, et Maxwell Maduka, 24 ans, Terra conçoit et fabrique des drones autonomes, des tours de garde et des véhicules terrestres sans pilote au Nigeria. Ses systèmes sont utilisés pour sécuriser des infrastructures d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars, notamment des centrales hydroélectriques au Nigeria et des exploitations minières au Ghana.

L'entreprise a déclaré qu'elle utiliserait le nouveau capital pour accroître sa capacité de production et soutenir la sécurité transfrontalière et les déploiements antiterroristes alors que les groupes militants liés à l'État islamique et à Al-Qaïda étendent leurs activités du Mali au Nigéria.

Points clés à retenir

Le financement de Terra souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies de défense africaines, alors que l'insécurité menace de plus en plus les infrastructures, les projets énergétiques et les opérations minières sur tout le continent. Les gouvernements et les entreprises recherchent des systèmes de surveillance et de renseignement fabriqués localement, car les menaces sont de plus en plus complexes et répandues.

Contrairement à de nombreuses startups en phase de démarrage, Terra dispose déjà d'une usine de fabrication de 15 000 pieds carrés à Abuja et a déployé des produits dans des environnements réels. L'entreprise affirme avoir signé plus de 50 millions de dollars de contrats commerciaux et gouvernementaux, ce qui dépasse de loin le financement qu'elle a reçu à ce jour. L'Afrique détient plus de 30 % des réserves mondiales de minerais essentiels, ce qui fait de la protection des infrastructures une priorité stratégique.

Les groupes terroristes ciblent de plus en plus les sites miniers, les pipelines et les centrales électriques pour financer leurs opérations, ce qui accroît la demande de systèmes de surveillance persistante et de réaction rapide. Pour des investisseurs comme 8VC et les dirigeants liés à Palantir, Terra représente une combinaison rare de fabrication de matériel de défense, de déploiement dans le monde réel et de talents d'ingénierie locaux.

Le pari est que l'Afrique ne se contentera pas de consommer des technologies de sécurité, mais qu'elle deviendra aussi un producteur, en construisant sa propre base industrielle pour la lutte contre le terrorisme et la protection des ressources à mesure que l'instabilité se répandra dans la région.