Madagascar: Ankadikely Ilafy - 300 millions d'ariary et un véhicule dérobés dans une attaque nocturne

Un important préjudice matériel a été enregistré à la suite d'une attaque survenue dans la nuit du dimanche 11 janvier 2026, aux environs de 3 heures du matin, dans le fokontany d'Andranoritra, commune rurale d'Ankadikely Ilafy, district d'Antananarivo Avaradrano.

Des individus non encore identifiés se seraient emparés d'un véhicule de marque Hyundai Rexton, de couleur blanche, ainsi que d'une valise contenant une somme d'argent estimée à 300 millions d'ariary, en plus de bijoux en or, de téléphones portables et d'un ordinateur.

Selon les informations communiquées par la Brigade de la gendarmerie d'Ankadikely, les faits ont été signalés par le propriétaire des lieux par appel téléphonique. Une équipe de quatre gendarmes du poste fixe de Mandrosoa Ilafy, conduite par le chef de poste, s'est aussitôt rendue sur place afin de constater les faits et d'engager les premières investigations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après les premiers éléments recueillis, les assaillants auraient escaladé le mur de la propriété à l'aide d'une échelle avant de maîtriser le gardien, qu'ils auraient ligoté. Ils auraient ensuite forcé la porte métallique de la maison, pénétré à l'intérieur et attaché l'ensemble des occupants avant de procéder au vol. Il est à souligner qu'aucune perte en vie humaine ni blessure n'a été signalée lors de cette attaque.

Les auteurs présumés n'auraient pas utilisé d'armes à feu, selon les constats effectués par les forces de l'ordre. Face à cette situation, la gendarmerie a immédiatement alerté les unités territoriales environnantes en vue de retrouver le véhicule volé. Les recherches et les opérations de ratissage se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cet acte.