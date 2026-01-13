Madagascar: Directeur régional de la Population - Dr Jacques Fanjason Ramahaleomiarantsoa tient les rênes

À l'instar de plusieurs services déconcentrés de l'État, la direction régionale de la Population et de la Solidarité de la région DIANA s'est également dotée d'un nouveau responsable. Le Dr Jacques Fanjason Ramahaleomiarantsoa a été officiellement nommé par les autorités pour occuper cette fonction à compter de ce jour.

Le nouveau directeur régional, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite de courtoisie au Secrétariat général de la Région. Il a été reçu dans son bureau par le secrétaire général de la région DIANA, également gouverneur par intérim, Jafimanjo.

La prise en charge de la population sans distinction, notamment des couches souvent marginalisées, constitue la priorité affichée du nouveau responsable. Selon lui, le ministère de la Population est trop souvent perçu comme une structure dédiée uniquement à la prise en charge des femmes, alors que l'ensemble de la population devrait pouvoir bénéficier de ses actions.

Il a par ailleurs qualifié de « honteuse et regrettable » la recrudescence des mendiants observée chaque vendredi, estimant que ce phénomène doit être significativement réduit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ancien enseignant à l'Institut supérieur de technologie (IST) durant 26 années, le Dr Jacques Fanjason Ramahaleomiarantsoa a également occupé le poste de directeur de l'École de génie civil et de génie naval.

Fort de cette longue expérience académique et managériale, il ambitionne aujourd'hui de mettre son savoir-faire au service d'une gouvernance plus efficace et plus humaine dans la gestion des questions liées à la population.