Madagascar: Solidarité - Le Lions Club soutient une victime des événements du 26 septembre à Diego-Suarez

13 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le samedi 10 janvier dernier, une délégation du Lions Club Diego-Suarez, conduite par Madame Vanja Soariziky, en partenariat avec le Lions Club Toulouges Castillet, a rendu visite à Monsieur Jardel, l'une des victimes grièvement blessées par balle à la jambe lors des événements survenus le 26 septembre dernier à Diego-Suarez.

À la suite de cette blessure, M. Jardel se trouve dans l'incapacité de poursuivre son activité de conducteur de bajaj, métier qui constituait jusqu'alors sa principale source de revenus. Conscients des difficultés engendrées par cette situation, les membres du Lions Club ont souhaité lui apporter un appui concret afin de favoriser sa réinsertion professionnelle et de renforcer son autonomie financière.

Dans cette optique, l'association lui a fait don de matériel adapté à sa seconde compétence professionnelle, dans le domaine de la métallurgie. Il a ainsi reçu un poste à souder ainsi qu'une tronçonneuse, des équipements qui lui permettront de reprendre une activité génératrice de revenus, que ce soit à titre personnel ou en collaboration avec d'autres artisans.

À travers cette action, le Lions Club réaffirme son engagement constant en faveur de la solidarité et du soutien aux personnes vulnérables, poursuivant ainsi ses actions humanitaires au service de la population d'Antsiranana.

