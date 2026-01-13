Bénin: Élections législatives et communales - Les observateurs de la société civile rendent leurs conclusions

13 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Magali Lagrange

Au Bénin, les résultats du double scrutin du dimanche 11 janvier sont attendus d'ici jeudi, selon le président de la Cour constitutionnelle, Cossi Dorothé Sossa. Quant à la plateforme électorale de la société civile qui avait déployé 1 200 observateurs pour ce double scrutin, elle a rendu ses conclusions ce lundi 12 janvier, relevant d'importants écarts de participation à l'échelle du pays.

Sans plus de précisions pour l'instant, la plateforme électorale de la société civile note d'importants écarts de participation, selon les départements, ainsi qu'une différence entre les deux scrutins qui laisse entrevoir une préférence des électeurs pour les législatives.

Cinq partis étaient en lice pour ces dernières : trois de la mouvance présidentielle et deux de l'opposition, dont Les Démocrates. Le principal parti de l'opposition n'a, en revanche, pas pu prendre part aux communales pour lesquelles seules trois formations concouraient.

Le communiqué revient aussi sur le contexte des scrutins et notamment sur les réformes politiques, institutionnelles et électorales de ces dernières années qui ont modifié « de manière significative » le système partisan ainsi que les règles d'organisation et de participation aux élections avec, pour conséquence, des crispations entre acteurs politiques.

Autre point : celui des retards observés dans le démarrage du vote dans des bureaux de certains départements comme le Littoral et l'Atlantique, même si une durée de vote de dix heures a bien été respectée dans 95 % des bureaux observés.

La société civile appelle à maintenir un climat apaisé dans la période post électorale.

