Nigeria: L'autrice Chimamanda Adichie accuse un hôpital de négligence après la mort de son fils

La célèbre autrice nigériane Chimamanda Ngozie Adichie frappé par un drame alors qu'elle était à Lagos pour la période de Noël : l'un de ses deux jumeaux, âgé de 21 mois, est mort à Lagos, après une brève maladie. Mais l'écrivaine, connue notamment pour ses romans « Americanah » ou « L'autre moitié du soleil », accuse l'hôpital privé où son fils a été pris en charge de « négligence ». Un drame qui touche les Nigérians, confrontés à un système de santé défaillant.

Le drame est survenu le 6 janvier, à la veille du retour prévu de la famille de Chimamanda Ngozi Adichie aux États-Unis, après leurs vacances de Noël au Nigeria. L'un de ses jumeaux, le petit Nkanu Nnamdi, est alors admis à l'hôpital pour une infection sévère. L'enfant est notamment placé sous perfusion, pour le préparer à son voyage retour vers Baltimore.

La suite est dramatique, à en croire le récit fait par sa mère dans un communiqué : le petit de 21 mois aurait reçu une dose trop importante de propofol, un anesthésique. L'enfant aurait ensuite perdu connaissance, avant de faire un arrêt cardiaque dans l'unité de soins intensifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa mère, Chimamanda Ngozi Adichie, dénonce une série d'erreurs et de négligences du personnel soignant à Lagos, qui n'aurait pas surveillé son fils d'assez près. Une mise en demeure a été adressée par la famille le 10 janvier à la clinique Euracare, sommée de produire de nombreux documents pour éclaircir les circonstances du décès du jeune garçon.

Le gouverneur de Lagos a demandé à l'agence gouvernementale chargée d'inspecter les établissements de santé d'ouvrir une enquête sur les circonstances du décès du fils de l'icône de la littérature nigériane à laquelle le président Bola Tinubu a adressé ses condoléances.