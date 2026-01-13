Madagascar: Actions sociales de l'église FJKM - Formation, offres et création d'emploi au menu

À partir de demain, 14 janvier 2026, jusqu'au vendredi 16 janvier, se tiendra, au Stade Barea Mahamasina, la première édition de la Semaine des actions sociales de la FJKM.

Quelques jours consacrés aux activités à caractère social, où l'emploi figure parmi les principales activités prévues. C'est ainsi que des formations, des ateliers et des échanges sur l'emploi et la création d'emploi sont inscrits au programme.

Les chapitres des CV, des lettres de motivation et des entretiens d'embauche ne manqueront pas d'intéresser les jeunes chercheurs d'emploi. Il en sera sans doute de même pour le chapitre de la création d'entreprise à partir de « zéro » !

Des conférences sur les formations professionnelles, sur les étapes préparatoires d'un travail à l'étranger, ou encore sur la gestion et les affaires selon les préceptes des Saintes Écritures, figurent également au programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge des activités relatives à l'emploi et à la création d'entreprises, des activités telles que des consultations médicales gratuites et des distributions de repas gratuits aux démunis sont également prévues.

Et comme il s'agit d'une initiative émanant d'une église chrétienne, les activités en lien avec l'évangélisation y ont une place de choix. Ce sera principalement à travers les chants et prestations musicales évangéliques. L'entrée, comme toutes les activités et services proposés durant la Semaine des actions sociales de la FJKM, est gratuite.