Afrique: Mercy Ships - Retour à Toamasina en mai 2026, sélection des patients en début d'année

13 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Jose Belalahy

Le retour de Mercy Ships au port de Toamasina a été annoncé récemment.

Un retour tant attendu

Le navire Africa Mercy va faire son come-back dans la Grande Île afin de « poursuivre sa mission de soins chirurgicaux gratuits après une période d'entretien annuel prolongée en Afrique du Sud », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web officiel de cette organisation.

Ce qui marquera le troisième service de terrain consécutif pour l'Africa Mercy et la sixième fois que Mercy Ships vient au pays. Ainsi, les programmes de formation et d'éducation à terre vont se poursuivre.

Tandis que la sélection des patients est fixée dès le début de cette année dans 12 régions de Madagascar. Pour Mercy Ships, « ceci garantira une transition en douceur pour les patients lors du retour du navire-hôpital au port ».

Positif

Et le bilan de l'année 2025 à Madagascar. L'on peut citer les plus de 1 370 interventions chirurgicales dans des domaines spécialisés tels que la chirurgie maxillo-faciale (tête et cou), l'ophtalmologie, l'orthopédie, la chirurgie générale, la pédiatrie et la chirurgie plastique reconstructive.

À cela s'ajoutent plus de 7 110 interventions dentaires pratiquées. Par ailleurs, les programmes de formation et d'éducation destinés aux professionnels de santé, en 2025, ont bénéficié à plus de 150 personnes. Soit un total de plus de 20 000 heures de formation (plus de 9 050 à bord et plus de 11 030 à terre).

