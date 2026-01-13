Madagascar: Handball/FMHB - Passation technique et cap sur la relève

La Fédération malgache de handball (FMHB) a vécu hier à l'ANS Ampefiloha une étape clé de son histoire avec la passation entre l'ancien et le nouveau Directeur technique national, en présence du président fraîchement élu.

Entre volonté de coopération, détection des jeunes talents et structuration des ligues, la nouvelle équipe dirigeante affiche sa détermination à redonner au handball malgache son éclat sur la scène nationale et régionale.

La salle de l'ANS Ampefiloha a accueilli hier une cérémonie symbolique mais capitale pour l'avenir du handball national : la passation entre l'ancien Directeur technique national (DTN) et son successeur au sein de la Fédération malgache de handball (FMHB).

L'événement s'est déroulé en présence du nouveau président élu samedi dernier, Andriamanga Herilovasoa Ratsimandao, signe d'une volonté affichée de relancer la discipline sur des bases solides.

Seth Ramiandrasoa, DTN sortant, a tenu à rappeler l'esprit qui l'a animé durant son mandat : « Je suis toujours disposé à m'engager dans une collaboration, car ce n'est pas seulement l'individu qui pratique le handball, mais avant tout l'amour de cette discipline. C'est pourquoi nous nous engageons à apporter sans relâche notre expertise technique afin de contribuer au développement de ce sport », a-t-il affirmé.

Un message empreint de passion et d'ouverture, salué par son successeur Sylvestre Tsiahoua. Ce dernier a immédiatement fixé ses priorités : relancer le niveau du handball malgache en misant sur la relève et la détection des talents dans les écoles.

« Nous remercions l'ancien DTN d'avoir assuré la passation dans un esprit de fair-play... Il est désormais essentiel de mettre en valeur la relève et de renforcer le repérage des talents au sein des écoles », a-t-il déclaré.

Les échéances sont proches : la CCCOI prévue à Toamasina, l'IHF Trophy et la formation des entraîneurs. En amont, un championnat des jeunes sera organisé afin de constituer une équipe nationale compétitive.

Le président Ratsimandao a, pour sa part, insisté sur la structuration des 17 ligues affiliées à la FMHB. « Il est prévu d'inscrire ces ligues dans la législation, afin d'assurer une organisation pérenne et de garantir une large participation lors des compétitions nationales », a-t-il expliqué, promettant un accompagnement des ligues à condition qu'elles présentent des programmes clairs.

Une démarche qui traduit la volonté de bâtir une coopération réelle entre tous les acteurs de la discipline. Enfin, la fédération a présenté son nouveau Secrétaire général, Dr Tahadray Jean Tsitaitse, qui effectuera prochainement la passation avec son prédécesseur. Celle du trésorier suivra également.