Madagascar: Médecine du sport - Conférence ouverte à tous les athlètes

La médecine du sport, considérée comme une clé essentielle pour la santé et la performance des athlètes, reste encore peu valorisée dans le milieu sportif malgache. Pour y remédier, la Ligue Analamanga de karaté organise une conférence dédiée à ce domaine.

L'événement se tiendra le samedi 24 janvier à l'INFP Mahamasina, sous l'animation du Dr Nenana Rafidison. La conférence sera ouverte aux sportifs, entraîneurs et encadreurs. Trois thèmes principaux seront abordés : la nécessité de la visite médicale chez les athlètes, la nutrition sportive et la diététique, ainsi que les bonnes pratiques liées à l'entraînement.

« La médecine du sport devrait être une base incontournable pour tous les athlètes. Pourtant, elle est souvent marginalisée dans nos parcours sportifs. Avant l'entraînement, il existe des gestes simples à adopter, une nutrition adaptée à respecter et des comportements à maîtriser. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre cette conférence en première ligne avant d'entamer la nouvelle saison », souligne Pierrot Rakotomalala, président de la Ligue Analamanga de karaté.

La Ligue Analamanga, qui regroupe la majorité des karatékas du pays, a récemment accueilli avec succès le premier regroupement national de karaté à Ambatobe. Plusieurs rendez-vous figurent déjà dans son calendrier, notamment l'ouverture officielle de la saison, prévue début août, et le championnat régional, en prélude au championnat national de Madagascar.

Dans une optique de décentralisation, la ligue multiplie les initiatives de proximité en collaborant avec les sections et clubs locaux. Des séances formelles et régulières sont organisées afin de renforcer le dialogue entre les différentes instances et de promouvoir la discipline.