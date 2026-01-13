Madagascar: Médecine du sport - Conférence ouverte à tous les athlètes

13 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La médecine du sport, considérée comme une clé essentielle pour la santé et la performance des athlètes, reste encore peu valorisée dans le milieu sportif malgache. Pour y remédier, la Ligue Analamanga de karaté organise une conférence dédiée à ce domaine.

L'événement se tiendra le samedi 24 janvier à l'INFP Mahamasina, sous l'animation du Dr Nenana Rafidison. La conférence sera ouverte aux sportifs, entraîneurs et encadreurs. Trois thèmes principaux seront abordés : la nécessité de la visite médicale chez les athlètes, la nutrition sportive et la diététique, ainsi que les bonnes pratiques liées à l'entraînement.

« La médecine du sport devrait être une base incontournable pour tous les athlètes. Pourtant, elle est souvent marginalisée dans nos parcours sportifs. Avant l'entraînement, il existe des gestes simples à adopter, une nutrition adaptée à respecter et des comportements à maîtriser. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre cette conférence en première ligne avant d'entamer la nouvelle saison », souligne Pierrot Rakotomalala, président de la Ligue Analamanga de karaté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Ligue Analamanga, qui regroupe la majorité des karatékas du pays, a récemment accueilli avec succès le premier regroupement national de karaté à Ambatobe. Plusieurs rendez-vous figurent déjà dans son calendrier, notamment l'ouverture officielle de la saison, prévue début août, et le championnat régional, en prélude au championnat national de Madagascar.

Dans une optique de décentralisation, la ligue multiplie les initiatives de proximité en collaborant avec les sections et clubs locaux. Des séances formelles et régulières sont organisées afin de renforcer le dialogue entre les différentes instances et de promouvoir la discipline.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.