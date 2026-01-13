Sénégal: Concours général - L'académie de Ziguinchor appelée à hausser son niveau de participation

Le ministère de l'Éducation nationale veut insuffler une nouvelle dynamique autour du Concours général dans l'académie de Ziguinchor. À travers une mission de terrain axée sur la vulgarisation et la sensibilisation, les autorités éducatives entendent lever les obstacles liés à l'information, renforcer l'encadrement pédagogique et stimuler la participation des élèves de l'académie à ce prestigieux rendez-vous de l'excellence scolaire.

La capitale régionale du Sud a accueilli, ce lundi 12 janvier, une mission stratégique du ministère de l'Éducation nationale dédiée à la promotion du Concours général. Conduite par Awa Gaye Sall Mbaye, chargée du partenariat à la direction de l'enseignement moyen et secondaire général, celle-ci vise à mieux faire connaître les mécanismes de ce concours emblématique et à accroître la participation des élèves de l'académie de Ziguinchor.

Face aux acteurs, la représentante dudit Département ministériel a rappelé le sens et la portée du Concours général dans le système éducatif sénégalais. « Notre présence à Ziguinchor s'inscrit dans une mission de vulgarisation et de sensibilisation autour du Concours général, qui constitue l'aboutissement d'un long processus éducatif, depuis le préscolaire jusqu'au secondaire général. Il s'agit d'un continuum qui valorise le mérite et l'excellence », a expliqué Mme Mbaye.

Tout en soulignant que plusieurs concours sont initiés et gérés par le ministère, Mme Mbaye a insisté sur l'ambition spécifique portée pour cette compétition nationale. « À travers le Concours général, nous voulons relever significativement les taux de participation et de réussite au niveau de l'académie de Ziguinchor », a-t-elle précisé.

Si la région se distingue déjà dans d'autres compétitions scolaires, les autorités estiment que le potentiel reste sous-exploité en ce qui concerne le Concours général. « Ziguinchor est bien présente dans d'autres concours, mais nous voulons véritablement booster la participation, notamment dans des domaines comme 'Miss mathématiques' et d'autres disciplines clés », a poursuivi la chargée du partenariat.

Selon elle, les échanges avec les acteurs locaux ont permis d'identifier un défi majeur : le déficit d'information, surtout dans les zones éloignées. « Il est apparu clairement qu'il faut intensifier la sensibilisation jusque dans les localités les plus reculées, car par manque d'informations, certains élèves ignorent tout simplement les procédures de candidature », a-t-elle relevé.

Au cours de cette rencontre, les participants ont ainsi été édifiés sur l'ensemble du processus du Concours général. « Nous avons pris le temps d'informer les acteurs sur les modalités, le déroulement du concours, la phase pédagogique ainsi que toutes les activités et étapes qui structurent ce cadre prestigieux de l'excellence scolaire », a indiqué Mme Mbaye, insistant sur la nécessité d'une meilleure appropriation du dispositif par les communautés éducatives.

À travers cette démarche proactive, le ministère de l'Éducation nationale affiche sa volonté de faire du Concours général un levier d'égalité des chances et de révélation des talents, y compris dans les régions éloignées des grands centres urbains. À Ziguinchor, l'enjeu est désormais clair : mieux informer, mieux encadrer et mieux préparer les élèves afin que l'académie puisse occuper toute la place qui lui revient dans l'élite scolaire nationale.