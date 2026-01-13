Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Tous les foyers éteints à Saint-Louis

La Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis, Dr Seynabou Ndiaye, a fait le point sur la situation de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) au 10 janvier 2026. À l'issue du contrôle des derniers foyers, l'ensemble des foyers recensés dans la région sont désormais déclarés éteints.

Au total, 5 196 échantillons ont été analysés, permettant de confirmer 360 cas de FVR. Parmi eux, 339 patients sont guéris et 21 décès ont été enregistrés. À ce jour, aucun patient n'est en cours de suivi, ni en hospitalisation ni en ambulatoire.

Les districts les plus touchés restent Richard Toll (134 cas), Saint-Louis (84), Podor (70), Dagana (58) et Pété (15). Les jeunes de sexe masculin constituent toujours la population la plus affectée. Sur le plan animal, 931 avortements ont été signalés et 266 prélèvements réalisés.

En réponse, les autorités ont mené plusieurs actions majeures, dont la vaccination de 13 461 animaux, des opérations de lutte antivectorielle et la distribution de 68 200 moustiquaires. Si la situation est jugée sous contrôle, les autorités sanitaires appellent à maintenir la vigilance pour prévenir toute résurgence de la maladie.