Sénégal: Touba - Pose de la première pierre du centre d'hémodialyse à l'hôpital Ndamatou

L'association Touba Ça Kanam a lancé, lundi, les travaux de construction d'un centre d'hémodialyse à l'hôpital Ndamatou de Touba. Ce projet vise à renforcer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale dans la ville sainte.

Selon Bou Sow, chef de projet au sein de l'association, le futur centre disposera de dix-sept lits et de deux boxes d'isolement. « Nous travaillons à la livraison d'un bâtiment conforme aux standards internationaux, en collaboration avec la Direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique », a-t-il indiqué.

Le docteur Abdou Khadre Koné, néphrologue à l'hôpital Ndamatou, s'est félicité de cette initiative « venue à son heure » et qui contribuera « significativement à l'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale ».