Le Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation (Cnfplf) et Enda Ecopop ont procédé, ce lundi à Dakar, à la signature officielle d'une convention de partenariat visant à renforcer la formation et l'accompagnement des collectivités territoriales. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de coopération institutionnelle au service de l'amélioration de la gouvernance locale et de la qualité des services publics.

Ce partenariat s'inscrit dans une volonté commune de mutualiser les expertises et de développer des actions conjointes en matière de renforcement de capacités des élus locaux et des agents des collectivités territoriales. Il porte notamment sur le développement et la diversification des offres de formation, la coproduction de contenus pédagogiques, l'appui technique et institutionnel aux collectivités territoriales, ainsi que l'accompagnement des actions liées à la gouvernance locale, au développement économique local et aux enjeux environnementaux.

À travers cette convention, les deux institutions entendent mettre en place un cadre de collaboration structuré et opérationnel, fondé sur la complémentarité de leurs missions et la mise en commun de leurs compétences, afin de contribuer de manière concrète à l'amélioration de la gouvernance locale.Les actions issues de ce partenariat seront déclinées dans un plan d'actions conjoint assorti de mécanisme de suivi et d'évaluation qui précisera les priorités, le calendrier et les modalités de mise en oeuvre.

La cérémonie s'est tenue dans les locaux du Centre, en présence des responsables des deux institutions et de leurs collaborateurs. La convention a été signée par Alioune Kébé, Directeur général

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres