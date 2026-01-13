Sénégal: Promesse de visa non tenue - Un fils et sa mère injurient un procureur et un policier

12 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

En 2023, A. Tambedou, établi au Maroc, a remis une importante somme d'argent à A. Dia pour l'obtention d'un visa pour le Canada. Trois ans plus tard, le précieux sésame se fait toujours attendre. Déterminé à tirer cette affaire au clair, A. Tambedou est rentré au Sénégal.

S. Dia, qui se trouverait au Canada, l'a alors mis en relation avec sa mère. Mais, contre toute attente, cette dernière, tout comme son fils, est restée injoignable. Un jour, alors qu'il ruminait sa colère, A. Tambedou a reçu l'appel d'un procureur, qui souhaitait comprendre pourquoi il appelait de façon répétée la mère de S. Dia, présentée comme un proche parent.

Sans chercher à s'expliquer, le candidat à l'émigration a copieusement injurié le représentant du ministère public. Ce dernier a aussitôt déposé plainte. Une convocation a ensuite été délivrée par un policier. À son tour, T. Ngom, la mère de A. Tambedou, a injurié l'agent A. Biaye, chargé de l'enquête.

Le fils et sa mère ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt le 8 janvier. Ils ont comparu ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour violences et voies de fait, injures non publiques, ainsi que pour outrage à agent, des faits reprochés au candidat au voyage.

À la barre, les prévenus ont reconnu les injures, tout en soutenant qu'ils ignoraient la qualité de leurs interlocuteurs. Le représentant du ministère public a requis une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme, assortie d'une amende de 200 000 FCFA.

Le tribunal a finalement condamné le fils à six mois de prison, dont un mois ferme, et la mère à six mois d'emprisonnement assortis du sursis.

