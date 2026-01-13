Sénégal: Produits de première nécessité - Baisse de 50 F CFA sur le prix du kg de riz brisé ordinaire

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé une réduction du prix officiel du kilogramme de riz brisé ordinaire, destiné à soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. À compter du 6 janvier 2026, le prix passe de 350 à 300 francs CFA dans la région de Dakar.

Dans un communiqué signé par Serigne Guèye Diop, le ministère précise que « au niveau des autres régions du pays, ce prix fixé sera majoré d'un différentiel de transport déterminé par chaque Conseil régional de la consommation ».

Cette baisse de 50 francs CFA vise à « améliorer le pouvoir d'achat des ménages tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire nationale », rappelant que le riz brisé ordinaire est « une composante essentielle de l'alimentation pour plus de 90 % des foyers sénégalais ».

Les importateurs, grossistes et détaillants sont invités à respecter ce nouveau prix, sous peine de sanctions. « Les contrôles sur les marchés seront intensifiés afin d'assurer la mise en oeuvre effective de cette mesure », avertit le ministère, ajoutant que « tout manquement à cette obligation entraînera l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».