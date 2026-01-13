Afrique: Sénégal-Égypte - La FSF met en garde les supporters contre l'usage des fumigènes et des pointeurs laser

À l'approche de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 entre le Sénégal et l'Égypte, prévue le 14 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a lancé une mise en garde ferme à l'endroit des supporters sénégalais.

Dans un communiqué publié le 12 janvier 2026, l'instance fédérale rappelle que « l'introduction et l'usage de fumigènes, de pointeurs lasers ou de tout autre objet dangereux sont strictement proscrits dans l'enceinte du stade ainsi qu'à ses abords immédiats ».

La FSF souligne les dangers liés à ces pratiques, estimant qu'elles « compromettent gravement la sécurité des joueurs, des officiels et du public » et qu'elles « portent une atteinte manifeste à l'image de marque du football sénégalais sur la scène internationale ».

L'instance dirigeante du football national met également en avant les risques de sanctions disciplinaires, rappelant que « à la suite des incidents déplorés lors des rencontres Bénin-Sénégal et Mali-Sénégal, notre équipe nationale s'est déjà exposée à de lourdes sanctions disciplinaires de la part de la Confédération africaine de football (CAF) ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fédération en appelle au sens civique des supporters, les invitant à « faire preuve d'un comportement exemplaire, responsable et respectueux des règlements en vigueur », afin que cette rencontre décisive « demeure une fête du football africain, empreinte de fair-play et de sécurité ».