Afrique: Jafral Boendy - Un talent malgache qui fait rayonner Madagascar et l'Afrique en Chine

Aujourd'hui, il poursuit cette quête d'excellence en achevant un doctorat dans une université de Pékin. Preuve supplémentaire de son rayonnement international, Jafral Boendy a été sélectionné pour participer au Global Diplomats Festival 2026, un événement majeur qui se tiendra à Pékin et réunira dignitaires, hauts responsables et ambassadeurs de nombreux pays.

Il y partagera la scène avec des artistes de renommée nationale et internationale, dont des membres de l'entourage artistique de Michael Jackson et des professionnels évoluant à Hollywood.

Un symbole fort. Celui d'un Malgache qui, par la persévérance, le savoir et l'art, porte haut la dignité et la fierté de Madagascar sur la scène mondiale, au coeur même de la nation la plus peuplée du monde.

Figure emblématique de la réussite par la résilience et le talent, Jafral Boendy s'impose aujourd'hui comme l'un des visages malgaches les plus marquants de la scène artistique et culturelle en Chine. À travers la musique, la culture et le savoir, il porte haut les couleurs de Madagascar et, au-delà, de l'Afrique, sur l'un des plus grands théâtres internationaux.

Arrivé en Chine en 2012, Jafral Boendy fait partie des 272 étudiants malgaches bénéficiaires d'une bourse d'État envoyés par le gouvernement malgache. Mais très vite, le rêve académique se heurte à une réalité cruelle : des bourses promises mais jamais versées, certaines accusant jusqu'à 33 mois d'arriérés, une situation qui plonge de nombreux étudiants dans une précarité extrême. Certains y laisseront la vie, d'autres seront contraints de rentrer au pays sans diplôme, incapables de régler leurs frais universitaires.

Avant son départ, Jafral Boendy était étudiant en gestion à l'Université d'Ankatso. Confronté en Chine à de multiples difficultés logement, nourriture, visa, frais de scolarité il prend une décision déterminante : financer lui-même ses études grâce à la musique.

Doté d'un talent vocal remarquable et d'une grande capacité d'animation scénique, il parvient à s'imposer comme l'un des artistes étrangers les plus en vue dans plusieurs villes chinoises, notamment à Wuhan, où il poursuit et achève un master 2. Très vite, son image s'affiche sur de nombreux lieux événementiels et il devient une figure connue du public local.

L'année 2015 marque un tournant décisif : Jafral Boendy remporte le premier prix d'un concours national de chant chinois, organisé par le ministère chinois de la Culture, auquel participaient des étudiants issus de toutes les universités du pays.

Cette victoire lui vaut une distinction officielle et contribue également au rayonnement de son université, elle-même honorée par les autorités chinoises. Dès lors, il enchaîne les créations musicales en langue chinoise, dont le titre à succès « Dong Le Mei You », largement diffusé et repris.

En 2016, il décroche le BOB Award, dans les catégories Best Singer et Best Club Performer, confirmant son statut d'artiste incontournable sur la scène locale. Deux ans auparavant, il avait également été distingué par un certificat d'honneur national, décerné à Pékin parmi les 100 meilleurs étudiants sur plus de 1 000 participants, pour sa maîtrise de la culture chinoise et sa contribution au renforcement des relations culturelles et internationales de la Chine. À cette occasion, Jafral Boendy fut l'unique Malgache et l'un des rares Africains à recevoir cette distinction.

À ce jour, il demeure le seul Malgache, voire le seul Africain, à avoir réalisé une tournée artistique à travers la Chine et à avoir produit un album complet en chinois, composé de 10 titres originaux.

Son parcours l'a également conduit sur les plateaux de la télévision nationale chinoise CCTV, ainsi qu'à des interviews sur StarTimes. Plus encore, certaines de ses chansons ont été interprétées par d'autres étudiants lors de concours télévisés, notamment sur CCTV-4, où « Dong Le Mei You » a une nouvelle fois résonnée.

Interrogé sur son succès, Jafral Boendy reste humble : pour lui, le chant n'est qu'un talent et un loisir, un moyen de subsistance lui ayant permis de payer ses études et d'achever son cursus universitaire.

Sa priorité demeure la formation intellectuelle, convaincu que l'éducation et la connaissance sont les véritables piliers du développement et les clefs pour contribuer efficacement à l'essor de son pays.