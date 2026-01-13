Guinée: CRIEF - Ouverture du procès Aboubacar Makhissa, ancien DG des impôts

12 Janvier 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le procès de l'ancien directeur général (DG) des impôts, Aboubacar Makhissa Camara a débuté à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ce lundi 12 janvier 2026.

Poursuivi par l'État guinéen à travers l'agent judiciaire de l'État guinéen pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, et blanchiment des capitaux, le natif de Fria a quitté le pays juste après le coup d'État qui a renversé son mentor Alpha Condé.

La CRIEF a ordonné à la Banque Centrale de vérifier tous les comptes ouverts par le prévenu, ses épouses et ses enfants. Elle ordonne également au conservateur foncier d'identifier les biens immobiliers appartenant à Aboubacar Makhissa Camara, ses épouses et ses enfants.

Prenant la parole, Me Mamadou Sanoussy Barry, avocat de la partie civile a fait savoir que le prévenu est en fuite.

Dans sa réplique, Me Soufiane Kouyaté de la défense a dit qu'Aboubacar Makhissa est à l'étranger pour des raisons de santé. Un argument vite balayé par le président Yagouba Conté qui a précisé que l'ancien DG des impôts est effectivement en fuite et qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre.

L'affaire a été renvoyée au 16 février 2026.

Lire l'article original sur Aminata.com.

