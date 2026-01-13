Madagascar: Chaîne de transmission

Des centres de traitement et d'isolement pour prendre en charge les cas de mpox à Antananarivo. C'est ainsi le déploiement du mécanisme de gestion de la pandémie, dont les expériences antérieures en la matière, du temps d'une autre pandémie, à savoir le Covid-19, sont très certainement fort utiles, même si les données ne sont pas les mêmes.

Chaîne de transmission

Comme la maladie est contagieuse, le volet prise en charge se doit d'aller de pair avec le volet prévention, et surtout l'isolement des malades afin de freiner la progression de la maladie.

La rupture des chaînes de transmission permet en effet de mettre un coup d'arrêt à la propagation du virus. L'isolement des malades confirmés, ou présentant des symptômes évocateurs de la maladie, est un volet essentiel, si l'adoption des gestes barrières en est un autre, tout aussi important car elle permet de limiter la circulation du virus.

Mais dans les espaces publics, la réappropriation de l'habitude du masque ne semble pas encore être une réalité, en dehors des lieux où la mesure a été spécifiée comme obligatoire. Dans les transports en commun et dans la rue d'Antananarivo, le masque n'est pas encore adopté par la majorité. Le caractère encore non obligatoire de ce geste explique en partie cette situation. Faut-il le rendre obligatoire ? Nous n'en sommes pas encore là.

Et que dire de la distanciation physique ? Difficile de la respecter dans les transports en commun. La forte promiscuité est inévitable dans les taxis-be aux heures de pointe. De même, l'adoption massive du lavage des mains reste à prouver.

Difficile d'avancer que la population a changé, ou pas, ses habitudes concernant l'hygiène des mains, depuis l'arrivée du mpox dans le pays. Force est, cependant, de constater que les dispositifs de lavage des mains ne sont visibles que dans les espaces où cette mesure est obligatoire, comme dans les écoles et certains lieux recevant du public.

Quelques grands magasins et banques accueillent leurs clients à l'entrée avec quelques gouttes de gel hydroalcoolique déposées dans les mains ou via un distributeur mécanique. Ailleurs, pas de changement majeur. Qu'en sera-t-il au cas où le mpox venait à se propager davantage ? Nous serons peut-être fixés quant à ce qui en sera le cas...