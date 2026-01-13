Afrique: Les agences des Nations unies soutiennent les démarches de la CNTR

Les agences du système des Nations unies au Congo réaffirment leur engagement à accompagner la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR). Cet appui vise à renforcer la gouvernance financière et à promouvoir une gestion plus transparente et responsable des ressources publiques.

Au cours d'une séance de travail, le 12 janvier à Brazzaville, entre le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, et l'équipe de la CNTR conduite par son président, Joseph Mana Fouafoua, les deux parties ont convenu de poursuivre et d'approfondir ce partenariat, notamment dans la perspective du nouveau cadre de coopération 2027-2031 des Nations unies au Congo.

Organe indépendant, la CNTR ambitionne de se positionner comme l'institution nationale de référence en matière de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques à l'horizon 2029.

Pour Joseph Mana Fouafoua, cette rencontre avec le partenaire onusien constitue une étape importante du dialogue institutionnel. « Nous sommes venus présenter notre institution, les missions que la loi nous confie et les difficultés que nous rencontrons dans leur mise en oeuvre », a-t-il déclaré. Le président de la CNTR a notamment rappelé que l'une des missions fondamentales de l'institution est de veiller à l'application du Code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, un texte encore largement méconnu au sein des administrations publiques.

Face à ce constat, la CNTR prévoit de renforcer ses actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation, tout en recherchant l'appui de partenaires techniques et financiers. « Nous avons besoin d'expertise et de moyens supplémentaires pour remplir efficacement les cinq missions que la loi nous assigne », a souligné le président de cette institution.

Saluant pour sa part le rôle stratégique de la CNTR dans l'architecture de la gouvernance nationale, Abdourahamane Diallo a indiqué que la gouvernance constitue le pilier numéro un du cadre de coopération des Nations Unies 2020-2026, aux côtés de l'éducation, de la santé et de la diversification économique. « Les questions de transparence, de redevabilité et de gestion des ressources publiques sont essentielles pour le développement », a-t-il précisé.

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies a également mis en avant l'accompagnement déjà apporté par le Programme des Nations unies pour le développement à l'élaboration du Plan d'action 2025-2029 de la CNTR, tout en insistant sur la nécessité d'en assurer désormais une mise en oeuvre effective.

au terme des échanges, plusieurs pistes de collaboration ont été esquissé. Il s'agit notamment la digitalisation des outils de communication de la CNTR, le renforcement des capacités des acteurs publics et une mobilisation accrue des agences onusiennes ainsi que des partenaires techniques et financiers.