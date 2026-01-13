Congo-Brazzaville: Le pays s'engage à encadrer l'utilisation de l'Intelligence artificielle

Les travaux du séminaire sur la régulation du numérique ont officiellement débuté le 12 janvier à Brazzaville, à l'initiative de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce). Pendant cinq jours, autorités publiques, régulateurs, experts internationaux et acteurs privés vont plancher sur la construction d'une vision congolaise adaptée aux enjeux technologiques contemporains.

La rencontre vise à poser les bases d'une régulation moderne, anticipatrice et adaptée aux réalités congolaises, afin de renforcer la souveraineté technologique du pays et sa compétitivité dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Les échanges portent notamment sur la protection des citoyens dans l'espace numérique, la promotion d'une innovation responsable, la régulation des données et de l'Intelligence artificielle (IA), ainsi que le développement d'une finance numérique sûre et inclusive.

Initiateur de ces assises, le directeur général de l'Arpce, Louis-Marc Sakala, a insisté sur l'urgence d'agir face à l'accélération des innovations technologiques. « Les technologies évoluent plus vite que notre capacité à les réguler », a-t-il déclaré, appelant à une coordination renforcée entre les institutions publiques et les acteurs privés. Il a rappelé que la régulation de l'IA, de la blockchain, des crypto-actifs et des technologies satellitaires constitue un défi commun.

Ouvrant les travaux, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a souligné que la régulation des donnée numériques et l'IA sont devenues des ressources stratégiques majeures, appelant une réponse politique « lucide, cohérente et responsable ». Il a rappelé que le Congo s'inscrit dans une dynamique de transformation numérique impulsée par le gouvernement.

Le ministre a également annoncé qu'une stratégie nationale de l'IA est en cours d'élaboration, en partenariat avec le Centre africain de recherche en intelligence artificielle et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Les recommandations issues de ce séminaire viendront enrichir ce cadre stratégique appelé à orienter le développement et la régulation de l'IA dans le pays.

Le séminaire bénéficie de l'expertise de personnalités de renom, dont le Pr David Restrepo Amariles (HEC Paris), spécialiste de la finance numérique et de l'IA, et le Pr Grégory Lewkowicz (Université libre de Bruxelles), membre du Comité européen de l'IA. D'autres interventions porteront sur les technologies satellitaires et les expériences comparées de régulation.

À l'issue des cinq jours de travaux, les participants ambitionnent de dégager une vision partagée et des orientations concrètes pour bâtir une régulation numérique intelligente, inclusive et souveraine, capable d'accompagner durablement le développement économique et social du pays.