Sénégal: Kédougou - Un site d'orpaillage démantelé à Kharakhéna

Un détachement du GARSI 2 (Groupes d'action rapide-Surveillance et intervention), une unité spéciale de la Gendarmerie nationale, a procédé dimanche au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin dans la localité Kharakhéna, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

"C'est dans le cadre d'une patrouille nocturne que le site a été démantelé dans le grand Village aurifère de Kharakhéna", a déclaré la source sécuritaire.

Elle a souligné que sur le terrain le bilan matériel est conséquent, indiquant que les gendarmes ont procédé à la saisie de plusieurs équipements servant à l'exploitation clandestine du site d'orpaillage.

"Le matériel est composé de huit tricycles et quatre machines cracheur ont été mis hors d'usage. Un total de 12 motopompes et 12 pelles ont été saisis", a expliqué la même source.

Elle a signalé que le matériel saisi a été mis à la disposition de l'équipe judiciaire de la Brigade territoriale de Saraya détachée à Kharakhéna.