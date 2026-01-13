Congo-Kinshasa: Bac Kalelu en péril - Alerte sur la traversée Lomami/Kasaï-Oriental

Le bac Kalelu, principal qui permet d'effectuer la liaison entre la chefferie de Bakua Mulumba (Lomami) et Bakua Kalonji (Kasaï-Oriental), est gravement détérioré.

Selon des témoignages des riverains, l'eau s'y infiltre par des trous béants, rendant chaque traversée périlleuse pour les nombreux usagers quotidiens.

Un voyageur témoigne : « Le bac s'enfonce car il est troué en bas. C'est trop risqué, surtout avec un véhicule lourd ».

Les riverains tirent la sonnette d'alarme et plaident auprès du Gouvernement pour l'envoi des matériaux d'entretien, en attendant la construction d'un pont à ce niveau de la rivière Kalelu.

Le grand chef de Bakua Kalonji pointe la mauvaise gestion. Selon lui, les deux gouverneurs auraient refusé l'allocation de 10% prévue par l'organisation ENABEL pour l'entretien, alors que cet organisme avait construit et confié le bac aux chefferies voisines.