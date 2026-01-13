Congo-Kinshasa: Bac Kalelu en péril - Alerte sur la traversée Lomami/Kasaï-Oriental

13 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le bac Kalelu, principal qui permet d'effectuer la liaison entre la chefferie de Bakua Mulumba (Lomami) et Bakua Kalonji (Kasaï-Oriental), est gravement détérioré.

Selon des témoignages des riverains, l'eau s'y infiltre par des trous béants, rendant chaque traversée périlleuse pour les nombreux usagers quotidiens.

Un voyageur témoigne : « Le bac s'enfonce car il est troué en bas. C'est trop risqué, surtout avec un véhicule lourd ».

Les riverains tirent la sonnette d'alarme et plaident auprès du Gouvernement pour l'envoi des matériaux d'entretien, en attendant la construction d'un pont à ce niveau de la rivière Kalelu.

Le grand chef de Bakua Kalonji pointe la mauvaise gestion. Selon lui, les deux gouverneurs auraient refusé l'allocation de 10% prévue par l'organisation ENABEL pour l'entretien, alors que cet organisme avait construit et confié le bac aux chefferies voisines.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.