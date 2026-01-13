Sénégal: Présence de criquets dans le nord - Le CNSA annonce une mission d'évaluation du 13 au 16 janvier

Dakar — Le Conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) annonce qu'il va conduire à partir de mardi, une mission d'évaluation de quatre jours dans la partie nord du pays afin de mesurer l'impact d'une présence signalée de criquets dans ces localités.

"Faisant suite à la présence de criquets par les services de la Direction de la protection des végétaux (DPV) dans le département de Dagana, une mission conduite par le Secrétariat technique du Conseil national de la sécurité alimentaire sera effectuée du 13 au 16 janvier dans les zones concernées (Louga, Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam)", peut-on lire dans une lettre circulaire du CNSA dont une copie a été transmise à l'APS.

Ces visites de terrain permettront "d'une part de faire la situation et d'autre part, d'évaluer à la fois les dégâts causés auprès des productions et l'impact des traitements effectués par les services de la DPV", indique la même source.