Sénégal: La MECAP ouvre un guichet régional à Kédougou

12 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — La Mutuelle d'épargne et de crédit des agents publics et parapublic (MECAP) a ouvert, lundi, un guichet régional à Kédougou (sud-est), pour faciliter davantage les relations avec les travailleurs, a constaté APS.

"Nous sommes venus à Kédougou pour lancer définitivement le démarrage des activités du guichet pour rendre accès la MECAP aux travailleurs du secteur public et parapublic", a déclaré Assane Sako, le directeur général de la MECAP.

Il s'exprimait à l'ouverture officielle du guichet MECAP Kédougou présidée par l'adjoint au préfet Papa Abdoulaye Mbaye, en présence du président du Conseil d'administration et des sociétaires du secteur public et parapublic et des organisations de femmes

Assane Sako a rappelé que la MECAP est une institution qui appartient aux travailleurs du secteur public et parapublic dont l'Etat a appuyé sa mise en place.

"Nous avons voulu davantage faciliter les relations entre les sociétaires de Kédougou et la MECAP et nous avons mis à leur disposition un guichet qui va prendre en charge leurs préoccupations et traiter tous les besoins en financement", a expliqué le Directeur général de la MECAP.

Il a invité tous les travailleurs du public et du parapublic à venir intégrer la MECAP afin de bénéficier de tous les produits et services de la promotion "Ganalé".

"Nous lançons un appel à tous les travailleurs du secteur public et parapublic qui sont dans la région de Kédougou pour leur dire que la MECAP va faciliter leur intégration. (...) il suffit de venir pour adhérer et de bénéficier de notre produit +Ganalé+", a-t-il avancé.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a salué l'ouverture du guichet de Kédougou pour permettre aux travailleurs de l'administration et du secteur public et parapublic d'avoir une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne le pouvoir d'achat.

"L'objectif est de participer à l'épargne nationale. Et les populations de Kédougou ont un facile accès à l'épargne et au crédit et ce qui est très important", a salué Papa Abdoulaye Mbaye.

Il a appelé la MECAP à rendre accessible les financements afin de permettre aux jeunes et aux femmes de la région de Kédougou d'en bénéficier facilement.

"C'est une région où les jeunes et les femmes ont besoin d'être accompagné et d'être financé pour la réalisation de leurs projets", a-t-il dit.

