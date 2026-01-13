Sénégal: Migration irrégulière - 61 candidats interceptés à Thiaroye-sur-Mer

12 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiaroye — Une pirogue transportant 61 personnes de diverses nationalités, candidates à la migration irrégulière, a été interceptée samedi sur la plage de Mbattal, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, en banlieue dakaroise, a annoncé la Gendarmerie nationale.

"La Brigade territoriale de Thiaroye, informée de la présence d'une embarcation en situation irrégulière à la plage de Mbatal, a conduit une opération de sauvetage et d'interpellation, le samedi 10 janvier 2026", peut-on lire dans le communiqué de la Gendarmerie nationale reçu, lundi, à l'APS.

"Au total, 61 personnes ont été recueillies à la plage de Mbattal", indique la même source, déplorant le décès d'une personne de nationalité étrangère.

Elle précise qu'il s'agit d'une pirogue ayant quitté la Gambie le 3 janvier 2026.

"Au cours du trajet, l'embarcation a perdu sa direction en raison d'une défaillance du système GPS, contraignant le capitaine à faire cap sur Dakar afin de limiter les pertes en vies humaines déjà enregistrées durant la traversée", souligne le texte.

