Congo-Kinshasa: De violents combats entre M23 et Wazalendo signalés à Masisi

De violents combats ont opposé, toute la matinée du lundi 12 janvier, les rebelles AFC/M23 aux combattants Wazalendo du groupe CMC dans plusieurs villages du groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Aucun bilan n'a été communiqué.

Selon des sources locales, les affrontements ont débuté à Bumbasha, à quelques kilomètres de Mweso; avant de s'étendre vers Karambi et Chahemba.

Pour ces sources, ces combats ont provoqué la fuite de centaines d'habitants, qui se sont dirigés vers des villages voisins, ainsi que vers le centre de Mweso, dans le territoire voisin de Masisi. Sur place, ils ont trouvé refuge dans des églises et des écoles.

Depuis plusieurs mois, cette zone située à cheval entre les territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru, reste hautement instable, en raison des confrontations récurrentes entre les rebelles AFC/M23 et divers groupes Wazalendo.