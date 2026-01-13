Sénégal: Baisse du prix du kilogramme de riz brisé de 350 à 300 francs CFA (Officiel)

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé, mardi, la mesure officielle du gouvernement portant baisse du prix du kilogramme riz brisé, qui passe de 350 francs CFA à 300 francs CFA.

"Cette réduction de 50 francs CFA vise à améliorer le pouvoir d'achat des ménages tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire nationale", indique notamment un communiqué parvenu à l'APS.

Le texte souligne que cette baisse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme, entrée en vigueur depuis le 6 janvier, concerne Dakar, tandis qu'au niveau des autres régions, ce prix fixé sera majoré d'un différentiel de transport déterminé par chaque Conseil régional de la Consommation.

Selon le ministère en charge du Commerce, la baisse du prix du kilogramme de riz brisé entre dans le cadre des initiatives du gouvernement destinées à soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais et à assurer une régularité dans l'approvisionnement en produits alimentaires essentiels.

Le riz brisé ordinaire constitue un aliment de base pour plus de 90 % des ménages sénégalais.

Insistant sur l'obligation pour les acteurs du secteur, notamment les importateurs, grossistes et détaillants de respecter le nouveau prix, le ministère du Commerce signale que les contrôles sur les marchés seront intensifiés afin d'assurer la mise en oeuvre effective de cette mesure.

"Tout manquement à cette obligation entraînera l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur", indique-t-il dans le communiqué.

Le texte ajoute que le gouvernement poursuivra une surveillance attentive de l'évolution des prix des produits alimentaires et, le cas échéant, mettra en oeuvre des mesures supplémentaires afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.