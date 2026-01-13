Congo-Brazzaville: L'Association des Enarques du Congo tient sa première assemblée constitutive

Les élèves de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) rassemblés dans l'Association des énarques du Congo (AEC), ont organisé le 10 janvier à Brazzaville, leur première assemblée constitutive afin d'élire les nouveaux membres qui devront administrer cette nouvelle association.

Placé sous le thème « cohésion, stabilité et excellence administrative : la contribution des Enarques à la construction nationale », les membres de l'AEC qui rassemble les anciens et les élèves actuels, ont, au cours de cette assemblée, pu définir leur statut, le règlement intérieur, l'organe de gouvernance ainsi que les orientations stratégiques qui devraient guider leur avenir.

A cette occasion, plusieurs organes ont été mis en place dont le bureau national exécutif, organe permanent assurant la gestion de l'association, désormais présidé par Luc Herman Olingou.

Prenant la parole pour son mot de circonstance, le nouveau président de l'AEC, Luc Herman Olingou, a rappelé à la plénière que le thème choisi pour cet évènement n'est pas anodin.

Il exprime, a-t-il indiqué, la volonté de renforcer l'unité entre les énarques, de consolider la stabilité institutionnelle du Congo et de promouvoir une administration fondée sur l'excellence, l'éthique et le sens élevé de l'Etat.

« L'AEC n'est donc pas un simple cadre corporatif. Elle est un engagement républicain, un pacte moral entre nous et la nation. Elle touche à l'essentiel, la construction d'une administration forte, juste, stable et exemplaire », a-t-il déclaré.

En officialisant l'association à travers ses textes de base, Luc Herman Olingou indique à ses mandants que la création d'une telle association marque de nouvelles responsabilités. Elle dispose dorénavant d'un socle, d'une vision et d'une orientation claire. « A compter d'aujourd'hui, chacun de nous devient comptable de la crédibilité et de la cohésion de l'AEC ».

Pour le secrétaire général de l'AEC, Borgial Gesner Ansalla, qui a lui aussi été élu à l'issue de cette session, la justesse de cette initiative ne signifie pas seulement être ensemble. Elle implique la solidarité active, la fraternité professionnelle, le respect mutuel et la capacité à conjuguer les compétences pour servir un objectif commun qui se manifeste par la volonté de s'unir malgré les différentes promotions, fonction ou d'expérience. « Une administration stable rassure le citoyen, inspire confiance au pouvoir public, garantit la continuité de l'Etat, produit des résultats mesurables et durables », a-t-il dit.

Il rappelle que le statut d'énarque leur confère des missions nobles : celle de servir l'Etat avec compétence et loyauté. « Notre association doit devenir un réservoir de compétence, une force de proposition crédible, un partenaire stratégique pour les institutions, un espace de solidarité et de formation continue, conforme aux orientations des plus hautes autorités », a-t-il souhaité, en demandant de ce fait à ses collègues de contribuer à la restauration et au rayonnement de l'institution.

Créée conformément aux dispositions de la loi, l'AEC entend fédérer toutes les générations de l'ENAM. Elle compte oeuvrer à la consolidation des relations personnelles et professionnelles entre ses membres, ainsi qu'à leur engagement dans le développement du Congo. Elle aura pour objectif de renforcer les liens de fraternité et de coopération, de veiller aux intérêts des énarques, de promouvoir la solidarité et l'entraide mutuelle.