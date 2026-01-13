Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Parti communiste chinois adresse un message de félicitations au secrétaire général du PCT pour sa réélection

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, An Qing, a remis le 12 janvier à Brazzaville, au secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, un message de félicitations du Parti communiste chinois (PCC) pour sa reconduction à ce poste.

La réélection de Pierre Moussa au poste de secrétaire général du PCT, à l'issue du 6e congrès ordinaire tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026, n'est pas passée inaperçue du côté du PCC. « Je viens pour transmettre le message de félicitations du Parti communiste chinois au Parti congolais du travail pour la réélection de son secrétaire général, Pierre Moussa.

Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur la manière de consolider la relation entre les deux partis, les deux pays et les peuples congolais et chinois pour les années à venir. Il y aura certainement des échanges, surtout entre les femmes, les jeunes mais aussi les activités politiques », a expliqué An Qing à sa sortie d'audience.

Dans son message, le PCC adresse ses félicitations chaleureuses à Pierre Moussa « pour cette marque de haute appréciation et de pleine confiance » placées en lui par le président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso et tous les membres du parti.

« La Chine et la République du Congo maintiennent une amitié profonde tout en forgeant un exemple exceptionnel de l'amitié sino-africaine et de la coopération Sud-Sud. En septembre dernier, le président Xi Jinping et le président Sassou N'Guesso ont porté ensemble les relations bilatérales au niveau d'une Communauté d'avenir sino-congolais de haut niveau, menant la coopération amicale des deux pays vers une nouvelle phase », rappelle le PCC.

Il précise également qu'en "bons frères et bons partenaires animés d'un même idéal", le PCC et le PCT entretiennent, depuis de longues années, des échanges amicaux et une confiance politique mutuelle de haut niveau, auxquels Pierre Moussa a apporté une contribution importante en tant que dirigeant du PCT.

« Le PCC entend oeuvrer avec votre Parti à la mise en oeuvre des consensus importants dégagés par les dirigeants suprêmes des deux Partis et des fruits du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique, tout en renforçant le dialogue et intensifiant le partage d'expériences en matière de gestion du Parti et de gouvernance de l'État, en vue d'une nouvelle contribution plus importante à l'édification conjointe d'une Communauté d'avenir partagé sino-congolais de haut niveau et une Communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle », conclut le Parti communiste chinois dans son message.