Afrique: CAF - Maniema Union choisit le stade TP Mazembe pour ses matchs continentaux

L'AS Maniema Union de Kindu disputera ses matchs des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Dans une correspondance officielle adressée lundi 12 janvier 2026 au comité dirigeant du TP Mazembe, le club de Kindu a sollicité la domiciliation de ses rencontres à domicile de la Coupe de la Confédération africaine de football, édition 2025-2026.

Cette démarche fait suite au retrait de l'homologation du stade des Martyrs de Kinshasa par la CAF pour l'organisation des rencontres internationales. Une situation similaire avait déjà conduit le FC Saint-Éloi Lupopo, engagé en Ligue des champions de la CAF, à formuler la même demande auprès du TP Mazembe, avec un avis favorable des responsables du club lushois.

Maniema Union prévoit notamment de recevoir le Wydad Athletic Club de Casablanca le 1er février 2026, puis Nairobi United du Kenya le 15 février.

La Confédération africaine de football a officiellement notifié cette décision de suspension du stade des Martyrs à la Fédération congolaise de football le vendredi 9 janvier. Cette mesure fait suite à une inspection de l'instance continentale, dont le rapport fait état de graves défaillances structurelles, notamment des installations sanitaires dégradées, des équipements médicaux non conformes, un terrain ne répondant plus aux standards requis, ainsi qu'un dispositif de sécurité jugé insuffisant pour garantir le bon déroulement des rencontres internationales.