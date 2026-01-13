Sénégal: Gamou de Médina Niassène - Le comité d'organisation salue l'accompagnement de l'Etat

Keur Madiabel (Kaolack) — Le président du Rassemblement de Hadara Albakiria pour la coordination des évènements de Medina Niassène (RAHABCE), Serigne Aliou Barkham Niass, a salué l'accompagnement des services de l'État pour une bonne organisation de la 78e édition du Gamou de Médina Niassène (centre).

Serigne Aliou Barkham Niass intervenait lundi à la fin d'une réunion d'évaluation des mesures prises par les services de l'État pour une bonne organisation de la 78e édition du Gamou de Médina Niassène.

Cette rencontre, à laquelle ont participé responsables du Rassemblement de Hadara Albakiria pour la coordination des évènements de Medina Niassène (RAHABCE), a été présidée par sous-préfet de l'arrondissement de Wack Ngouna, Samba Adolphe Sidibé.

En présence des différents chefs des services de l'État concernés par cet événement religieux initié pour la première fois en 1949 par Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), en l'honneur de son petit-frère et disciple, Serigne Baye Niass, le sous-préfet a rassuré le comité d'organisation quant à la volonté de l'État d'oeuvrer pour un bon déroulement du Gamou prévu le 17 janvier prochain.

L'autorité administrative a rappelé que cette réunion d'évaluation fait suite à celles du Comité local de développement (CLD) et du Comité départemental de développement (CDD).

"À cinq jours de l'événement, il était question de tenir cette réunion et d'évaluer les engagements qui ont été pris par les services de l'État et voir ensemble, avec le RAHABCE, ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour non seulement nous permettre d'avoir un événement réussi, mais aussi pouvoir maitriser les difficultés auxquelles le comité d'organisation fait face", a-t-il expliqué.

Concernant le volet sécuritaire en particulier, le sous-préfet a indiqué que la Gendarmerie "est prête à relever le défi, comme d'habitude".

De même, les autres services ont tous réitéré leurs engagements à oeuvrer pour un bon déroulement du Gamou, a-t-il ajouté.

"Nous allons poursuivre la discussion avec la SENELEC (Société nationale d'électricité) pour régler le problème de l'éclairage des rues et ruelles mal éclairées. En rapport avec la mairie, nous allons essayer de voir comment améliorer l'éclairage public, afin que les pèlerins et citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations", a promis M. Sidibé.

Cette réunion d'évaluation a été l'occasion, pour les membres du comité d'organisation, de plaider, à nouveau, pour le bitumage d'une voie de contournement devant permettre de rallier directement Médina Niassène à partir de Ndoffane, sans passer par Keur Madiabel.

"Le bitumage de cet axe Keur Madiabel-Ndoffane est une vieille doléance qui a été bien prise en compte par l'Agéroute (agence des travaux et de gestion des routes)", a souligné Samba Adolphe Sidibé, ajoutant que l'axe Keur Madiabel-Médina Ndoffane aussi doit être bitumé.

Serigne Aliou Barkham Niass, représentant officiel de Médina Niassène, a remercié le sous-préfet et toute l'équipe qui l'accompagne pour la bonne tenue de cette réunion d'évaluation.

"La majeure partie des services ont pris contact avec nous, d'autres sont venus intervenir sur place", a déclaré le chef religieux, selon qui "toutes les demandes [formulées par le comité d'organisation] ont été acceptées et sont en train d'être satisfaites".

"L'espoir est permis [pour une bonne organisation de la 78e édition du Gamou de Médina Niassène], parce que nous avons constaté de nos yeux l'effectivité de certains services qui nous sont déjà rendus", s'est-il réjoui.

Il a signalé que la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), par exemple, a déjà fini de nettoyer la cité religieuse, pendant que l'Office national d'assainissement (ONAS) vient de démarrer ses activités pour le Gamou.