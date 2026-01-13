Sénégal: Une exposition retrace l'histoire de la lutte sénégalaise à travers des documents d'archives

Dakar — Une exposition intitulée "Làmb-demb ak tay : sampou rek !" retrace l'histoire de la lutte sénégalaise par le biais de documents d'archives, en mettant en exergue les différentes étapes de l'évolution de cette discipline depuis ses racines rurales.

La lutte est devenue un business important au fil des ans et à force de médiatisation, s'imposant comme une des disciplines sportives les plus attractives aux yeux des jeunes.

Le vernissage de cette exposition qui se tient au musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), à Dakar, a été présidé lundi par le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, en présence du premier conseiller de l'ambassade de France au Sénégal, Florian Blazy.

Elle met en lumière les figures marquantes de ce sport national, le quotidien des lutteurs, le côté mystique de la discipline et l'engouement qu'elle suscite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les origines de la lutte sénégalaise sont mises en exergue à travers des archives sonores et iconographiques provenant de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), de la direction de la Cinématographie et de l'Audiovisuel et de l'IFAN.

Ces documents d'archives permettent aussi de lever le voile sur la dimension culturelle de la lutte, avec le "bàkku" (danse codifiée exécutée par le lutteur avant le combat), les chansons, les éléments d'identité comme les pagnes traditionnels utilisés par les lutteurs, entre autres objets faisant partie de l'arsenal du bon lutteur.

Le visiteur peut surtout admirer des photos de lutteurs emblématiques ayant marqué l'histoire des indépendances à nos jours, comme Falaye Baldé, immortalisé en compagnie de Mame Gorgui Ndiaye lors d'une séance de lutte en l'honneur des délégations de la conférence de l'OUA (Organisation de l'unité africaine) en 1963.

Il y a aussi un portrait de Mbaye Guèye (1946-2021) surnommé le Tigre de Fass, une des légendes les plus emblématiques de ce sport, des biographies d'Abdourahmane Ndiaye "Falang" (1912-2005), de Double Less, Yékini, Manga 2 ou encore Modou Lo, actuel "roi des arènes sénégalaises".

Des objets muséographiques de l'IFAN complètent cette exposition, dont cette arène reconstituée, avec à côté différents éléments de rituels, comme cette calebasse de voyance de Selbé Dom, une photo de Baye Niass, un tee-shirt de Mohamed Ndao Tyson, des tam-tam, etc.

Pour le secrétaire d'État Bakary Sarr, cette exposition est un hommage rendu à une "pratique ancestrale qui, au-delà de la compétition, incarne toute la richesse de nos cultures et de nos racines".

Il en résulte que la lutte est "plus qu'un sport au Sénégal", s'imposant comme "un art, une traduction vivante, une véritable école de la vie".

"C'est un élément fondamental de notre identité, un creuset où se forgent les valeurs de courage, de respect, de discipline et de solidarité", a dit M. Sarr.

Selon Christine Busset, co-commissaire et scénographe de cette exposition, le décor choisi vise à évoquer la lutte, mais aussi la vie au village, car la lutte se pratiquait au début après les travaux champêtres.

"On a voulu évoquer tous ces aspects par les archives", des décors ont été créés pour évoquer certains aspects pour lesquels des archives n'existent pas. Il y a par exemple ce "salon d'époque qui servait à regarder la lutte à la télé ou écouter la radio", explique-t-elle.

Selon Ndèye Mané Touré co-commissaire chargée de production, cette exposition est un travail collectif avec différents fonds documentaires et audiovisuels de toutes les institutions partenaires du projet "Fesël", dédié à la préservation, à la valorisation et à la transmission du patrimoine audiovisuel et cinématographique sénégalais.

Une journée de réflexion sur les "Archives visuelles : sources, usages et création" a précédé, dans la matinée, cette exposition venue clore ce travail.

Selon le journaliste Pape Mady Diop, représentant la Radiotélévision sénégalaise, à travers ces images d'archives, "c'est toute une mémoire collective, un héritage culturel et identitaire qui est transmis aux générations futures."

"Cette exposition constitue un exemple remarquable de synergie entre institutions culturelles, partenaires techniques et financiers et acteurs de la formation au service de la sauvegarde et de la valorisation de notre patrimoine nationale", a-t-il souligné.

L'exposition, prévue pour se poursuivre jusqu'au 12 février prochain, sera aussi présentée lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.