Cameroun: Muea sous les balles - Une femme tuée dans une attaque ciblée en région sud-ouest

Une nouvelle fusillade endeuille la région du Sud-Ouest du Cameroun. Ce lundi, à Muea, près de Buea, Ntochi Lucinda a perdu la vie, abattue à l'intérieur d'une voiture. La victime, épouse de Shey Chin Emmanuel, effectuait une brève visite familiale lorsqu'elle a été prise pour cible.

Les faits remontent à l'après-midi du 12 janvier. Selon des sources locales, Lucinda quittait la maison de son frère lorsqu'un ou plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule. La trentenaire a été tuée sur le coup, selon un proche ayant requis l'anonymat. Les circonstances de la fusillade restent troubles. Si certaines sources évoquent une balle perdue, d'autres éléments laissent penser à une attaque délibérée.

Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu dans les régions anglophones du pays. Le conflit séparatiste qui oppose depuis des années des groupes armés aux forces de l'ordre continue de faire des victimes civiles, plongeant des familles entières dans le deuil et l'incompréhension. Le drame de Muea illustre une fois de plus le lourd tribut payé par les populations, prises en étau entre les différents belligérants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur cet événement. Une enquête serait en cours pour identifier les responsables de ce meurtre et déterminer le motif exact de l'attaque. La famille de la victime, plongée dans la stupeur, demande justice et vérité. Alors que la spirale de la violence semble sans fin, une question demeure : comment briser le cycle infernal qui transforme les simples déplacements du quotidien en un parcours mortel pour les habitants du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ?