Afrique: Afreximbank soutient l'entrée de Levene Energy dans les infrastructures gazières au Nigeria

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a accordé une facilité de financement d’acquisition de 64 millions de dollars américains à Levene Energy Development Limited, dans le cadre de son expansion stratégique dans les infrastructures énergétiques.

Dans un communiqué publié le 9 janvier, l’institution financière indique que ce financement vise à soutenir la participation de Levene Energy au capital de Bluecore Gas Infraco Limited, lui permettant d’acquérir une participation de 30 % dans Axxela Limited, l’un des principaux acteurs des infrastructures gazières et électriques en Afrique de l’Ouest.

Selon le communiqué, cette opération marque une étape stratégique majeure pour Levene Energy, qui fait ainsi son entrée directe dans les segments réglementés du transport et de la distribution de gaz au Nigeria. La transaction s’inscrit dans une stratégie de diversification des activités du groupe, historiquement centré sur le négoce de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, vers des revenus stables et à long terme adossés à des infrastructures énergétiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette évolution reflète l’ambition de Levene Energy de devenir une entreprise énergétique intégrée, disposant de flux de revenus récurrents fondés sur des actifs d’infrastructures.

Commentant l’opération, Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif d’Afreximbank en charge de la Global Trade Bank, a souligné que cette transaction s’aligne pleinement sur les priorités stratégiques de la Banque, notamment en matière de financement du commerce mondial, de promotion du commerce intra-africain et d’industrialisation.

« Notre principale force réside dans les partenariats stratégiques que nous établissons avec des champions africains. Cet accord illustre l’engagement d’Afreximbank à encourager les investissements du secteur privé dans les infrastructures essentielles, à renforcer la sécurité énergétique du continent et à consolider les chaînes de valeur régionales dans le secteur pétrolier et gazier », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le soutien apporté à la stratégie de Levene Energy dans les infrastructures gazières contribue à accompagner la transition vers des sources d’énergie plus propres, tout en renforçant la sécurité énergétique régionale et les chaînes de valeur intra-africaines.

De son côté, Sam Aofolaju, directeur du développement institutionnel de Levene Energy, a estimé que l’appui d’Afreximbank constitue un levier déterminant pour la stratégie de croissance du groupe. Il a précisé que l’entreprise élargit désormais ses activités au-delà du commerce de matières premières, notamment vers les énergies renouvelables, en particulier le solaire, ainsi que vers les infrastructures gazières et électriques en Afrique de l’Ouest.

Selon lui, ce financement confirme la vision stratégique de Levene Energy et met en lumière une conviction partagée selon laquelle des infrastructures énergétiques résilientes, durables et gérées localement sont essentielles au développement économique de l’Afrique.

Au-delà de son aspect commercial, cet investissement s’inscrit dans les objectifs régionaux de transition énergétique, en facilitant l’accès au gaz naturel. Axxela occupe une position clé dans le secteur énergétique nigérian, à travers ses investissements dans les infrastructures gazières, la production d’électricité et des solutions énergétiques à moindre impact environnemental. L’entreprise s’appuie sur un portefeuille de projets en développement, des partenariats régionaux et une réorganisation de son modèle opérationnel afin de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest.

Pour rappel, le partenariat entre Afreximbank et Levene Energy a débuté en 2019 avec des facilités de financement du commerce. Cette coopération a progressivement évolué vers une relation stratégique, permettant à Levene Energy de passer du statut d’opérateur commercial à celui de négociant panafricain, puis d’investisseur dans les infrastructures gazières.