Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - 11,5 tonnes de ciment et 410 000 F CFA remis à Fada N'Gourma

13 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Joanny Sow et Yemboado Yonli

Les acteurs du marché de bétail, les agents de la direction régionale en charge de l'agriculture de l'Est et le grin « Le Cailcedrat » ont apporté des contributions en nature, en espèces et en main-d'oeuvre à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. C'était, le samedi 10 janvier 2026, à Fada N'Gourma.

L'Initiative présidentielle Faso Mêbo enregistre, au quotidien, des contributions à Fada N'Gourma. Les acteurs du marché de bétail ont remis, samedi 10 janvier 2026, dix tonnes de ciment et une enveloppe de 250 000 F CFA. De leur côté, les agents de la direction régionale de l'agriculture de l'Est ont offert, le même jour, une tonne de ciment, la somme de 160 000 F CFA ainsi que huit paquets d'eau. Quant au grin « Le Cailcedrat », il a mobilisé une demi tonne de ciment et 22 paquets d'eau.

Au-delà de leur appui matériel et financier, les contributeurs du jour, fortement mobilisés, ont participé à la conception des pavés, matérialisant ainsi leur adhésion à la vision portée par le chef de l'Etat, à travers Faso Mêbo. Selon le représentant des acteurs du marché de bétail, Jean-Jacques Moyenga, la contribution est le fruit d'une mobilisation collective des différentes composantes du secteur.

« Ce sont les structures du marché, notamment les bouchers, les associations de commerçants de petits et de gros ruminants, les commerçants-exportateurs de bétail ainsi que les associations de vendeurs de volaille, qui se sont mobilisées comme un seul homme pour accompagner l'initiative », a-t-il précisé. Pour Abdoulaye Zallé, du grin « Le Cailcedrat », ce geste traduit la volonté du groupe de participer activement à l'édification nationale. «

A travers cette contribution, nous voulons apporter notre pierre à la construction de la Nation », a-t-il confié. Même son de cloche du côté de la direction régionale en charge de l'agriculture de l'Est. Son premier responsable, Bassirou Mandé, a salué l'élan de solidarité et exhorté l'ensemble des populations à s'impliquer davantage. « La réussite totale de Faso Mêbo dépend de l'engagement de tous. Chacun doit mettre sa main à la pâte », a-t-il lancé.

