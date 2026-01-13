Madagascar: Taekwondo/Critérium de France - Troisième étoile pour Liva Rabeson

Le taekwondoïste Hariliva Rabeson, qui évolue à Lyon, décroche son troisième titre consécutif au Critérium de France dans la catégorie des Masters -68 kg.

Et de trois. L'expatrié de Lyon, Tsilavina Hariliva Rabeson, remporte pour la troisième saison consécutive le titre national et la médaille d'or au Critérium de France de taekwondo. Le taekwondoïste de l'Académie ADB de Grand Lyon, engagé cette fois dans la catégorie Masters III, entre 40 et 44 ans, à sa première année et toujours chez les -68 kg, conserve ainsi son sacre.

Liva Rabeson avait déjà décroché les titres dans la catégorie Masters II (entre 34 et 39 ans) en 2024 et 2025. Liva a réalisé un parcours sans faute en quatre combats dimanche au gymnase des Malteries dans la ville de Schiltigheim, à Strasbourg. Il s'est imposé en finale contre Anthony Mvou du Van Thuyne Taekwondo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En demi-finales, Liva a écarté Marc Alexandre Barone du Taekwondo Fight Echirolles. En quart de finale, il a défait Gilles Wafflart du Taekwondo Fonbeauzard après sa victoire d'entrée contre Jhonson François de TKD Dugny d'Île-de-France. «Disputer quatre combats de haut niveau n'est plus facile à plus de 40 ans. Les adversaires ont fait eux aussi de leur mieux pour remporter la victoire. Les combats étaient ainsi très intenses et de plus en plus rudes en approchant la finale», relate Liva Rabeson.

Force mentale

Le Lyonnais reste ainsi le roi de la catégorie des Masters -68 kg depuis l'an 2024. En 2022, encore engagé dans la catégorie -80 kg, il avait échoué en finale et s'était contenté de la seconde place, en arrachant la médaille d'argent. « Je n'ai pas de secret. Il faut bien s'entraîner régulièrement. J'ai la chance d'avoir des jeunes athlètes de haut niveau dans mon club qui me servent de bons sparring-partners », a livré le champion.

« Il ne faut jamais sous-estimer les adversaires. Personnellement, j'ai plutôt misé sur la force mentale, c'est plus important pour moi comparé aux aspects physique, technique et stratégique », souligne l'expatrié de Lyon.

Liva Rabeson ambitionne prochainement de participer à des compétitions en Europe, dont en Espagne, au Portugal et en Belgique, suivant bien évidemment sa disponibilité vis-à-vis de sa vie personnelle et professionnelle. En 2027, il projette de disputer le championnat d'Europe et les World Games des Masters au Japon.