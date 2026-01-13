Madagascar: Coopération - Une délégation du FMI reçue à Mahazoarivo

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) est actuellement à Madagascar dans le cadre d'une mission de consultation.

Dirigée par Lonkeng Constant et comprenant notamment Eklou Kodjovi, représentant permanent du FMI dans le pays, la délégation a été reçue hier par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo au Palais d'État de Mahazoarivo.

Il s'agit de la première rencontre officielle entre les représentants du FMI et les autorités de la Refondation. Le chef du gouvernement en a profité pour présenter les priorités de l'exécutif ainsi que les grandes lignes de la politique générale de la Refondation, centrée sur la relance économique et la résilience sociale. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le soutien du FMI dans le cadre des programmes de relance économique, notamment à travers des mécanismes de financement ciblés.

Le Premier ministre a déjà rappelé la position du gouvernement vis-à-vis des bailleurs internationaux lors de son intervention sur la chaîne nationale TVM en affirmant que « le pays ne peut pas encore se passer du soutien des partenaires financiers », tout en mettant en avant les contraintes économiques actuelles.

Continuité

Cette approche de continuité est déjà traduite dans la Loi de finances initiale (LFI) 2026, qui s'aligne sur les priorités des programmes du FMI, notamment la Facilité élargie de crédit (FEC) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), couvrant la période 2023-2027.