Sénégal: Décès d'El Hadj Ousmane Niang de Nguett - Le Djoloff perd un éminent érudit et homme de science

13 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

La Oumma islamique est en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Ousmane Niang, de Ngeth Djoloff, éminent érudit et homme de science, reconnu pour son savoir, sa piété et son engagement religieux, qui ont profondément marqué le Djoloff et bien au-delà.

Le défunt était le porte-parole de Serigne Cheikh Faty Niang, khalif de Mame Gor Sane Niang.

Son décès est survenu dans la nuit du lundi 12 janvier 2026, laissant une profonde tristesse au sein de la communauté religieuse et de ses nombreux disciples.

L'inhumation est prévue ce mardi 13 janvier 2026 dans l'après-midi à Ngeth, suivie de la présentation des condoléances.

La famille du défunt informe qu'il n'y aura ni cérémonie du troisième jour ni du huitième jour, conformément à sa volonté.

