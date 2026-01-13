Sénégal: Equipe nationale - Rufisque honore Krépin Diatta

Au Sénégal, il est celui qui fait l'unanimité lors de cette CAN. Déterminé, rigoureux, talentueux et engagé, Krépin Diatta suscite tous les éloges.

Le latéral droit des Lions est plébiscité aux quatre coins du pays. Les observateurs de la compétition sont formels. Il figure parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Alors que son nom circule sur tous les plateaux de télévision, dans la presse et dans les foyers sénégalais, la ville de Rufisque a décidé de marquer le coup par un acte symbolique.

Assane Mbaye, un artiste étudiant autodidacte, a réalisé le portrait du joueur sur un rond-point à Ndar Gou Ndaw de Teungeuth. Dans un entretien accordé à l'APS, il explique avoir répondu aux nombreuses sollicitations de citoyens souhaitant honorer le Lion. L'artiste souligne que Krépin Diatta ne se ménage jamais sur le terrain. Il mouille le maillot et se donne à fond. Cet hommage vise ainsi à lui témoigner tout le soutien du peuple sénégalais.

Le joueur de l'AS Monaco s'apprête à disputer, ce mercredi, sa deuxième demi-finale de CAN sous les couleurs nationales. Après celle de 2019 remportée face à la Tunisie, il retrouvera cette fois l'Égypte pour une place en finale.