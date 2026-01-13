Afrique: Kalidou Koulibaly avant Sénégal-Égypte - « On est capable de les mettre en difficulté »

Le Sénégal affronte l'Égypte ce mercredi 14 janvier en demi-finale de la CAN 2025. Avant ces retrouvailles, Kalidou Koulibaly était en conférence de presse avec son sélectionneur Pape Thiaw, ce mardi. Le capitaine des Lions a évoqué cette rencontre et l'importance des supporters.

Les retrouvailles. Le Sénégal affronte l'Égypte ce mercredi en demi-finale de la CAN 2025. Une nation qui réussit bien aux Lions, qui ont été victorieux en finale de la CAN 2021, mais aussi en barrages pour le Mondial 2022. Acteur majeur de ces rendez-vous, Kalidou Koulibaly attend les Pharaons de pied ferme. Même s'il reconnaît la qualité de l'adversaire, il juge son groupe capable de s'en sortir. « L'Égypte est une équipe qu'on connaît bien et qui est très expérimentée. Elle mérite d'être là. Ça va être un gros match. Mais on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on l'a fait par le passé et on va le refaire », lance le défenseur.

Kalidou Koulibaly de poursuivre : « Sur chaque match, il faut être focus dès l'entame. On connaît la force de cette équipe d'Égypte, qui est capable de punir à n'importe quel moment. Mais on va faire notre match et essayer de les punir sur leurs erreurs ».

La mixité, une force

Interrogé sur l'importance des anciens comme lui, Gana Gueye, Édouard Mendy ou encore Sadio Mané, Kalidou Koulibaly assure que leur rôle est de guider les plus jeunes. Cependant, ces derniers sont aussi là pour montrer leur valeur.

« Sur les 4 dernières CAN, le Sénégal a fait trois demi-finales. Ça prouve que ce groupe est expérimenté. Mais comme je l'ai dit depuis le début, on a de la mixité. Les anciens n'ont pas la science infuse, donc on donne beaucoup la parole aux jeunes ».

Enfin, Kalidou Koulibaly a eu un message pour les supporters. Ceux-ci ont été appelés à la vigilance, en évitant les fumigènes, les lasers et autres accessoires interdits. Pour le capitaine des Lions, ce rappel à l'ordre n'était pas nécessaire car, selon lui, les fans sénégalais sont irréprochables. « Il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes et respectueux depuis le début. C'est le meilleur public de cette CAN et du monde. Il n'y a pas lieu de sensibiliser les supporters sénégalais car ils sont très respectueux ».