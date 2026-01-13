Afrique: La radio allemande 'Deutschlandfunk' salue l'organisation au Maroc

Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), offre une atmosphère "complètement différente" et une "très bonne" organisation, souligne la radio publique allemande Deutschlandfunk.

Dans son émission sportive du week-end "Sport am Samstag", la station note que la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales a joué un rôle déterminant dans le succès du tournoi, en permettant de maintenir ce qu'elle qualifie de "fête du football". Selon le média allemand, la CAN a profondément transformé l'ambiance dans le pays, déjà habitué à accueillir de nombreux visiteurs, avec l'arrivée de centaines de milliers de supporters venus de toute l'Afrique et d'Europe.

Evoquant la ferveur populaire, la radio fait état d'une "euphorie nationale" perceptible lors des matchs du Maroc, avec une forte mobilisation des supporters dans les fan zones, les rues, les marchés et les médinas. Sur le plan organisationnel, elle met en avant la qualité des infrastructures sportives et les investissements réalisés à l'occasion de la compétition, estimant que "l'organisation sur place est en réalité très bonne". La CAN est ainsi présentée comme un test "réussi" pour le Royaume, tant sur le plan de l'ambiance que de l'organisation, en perspective notamment de la Coupe du monde 2030 que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.