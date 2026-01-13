Afrique: Sénégal–Égypte - Le sélectionneur Pape Thiaw fixe le cap avant la demi-finale

Ce 13 janvier, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu une conférence de presse d’avant-match en vue de la demi-finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal à l’Égypte. Accompagné du capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, le coach a exposé sa détermination à aborder ce duel décisif et à viser le sommet de la compétition.

Face à la presse, Pape Thiaw a souligné la préparation de son équipe et sa détermination à affronter une équipe égyptienne expérimentée, la plus titrée du continent avec ses sept étoiles. « Nous abordons ce match avec beaucoup de respect, mais aussi avec ambition. Nous savons que nous aurons en face une équipe très forte tactiquement, habituée à ce genre de rencontres et mentalement très solide. Nous sommes déterminés à aller chercher la victoire pour nous qualifier en finale, tout en restant fidèles à notre philosophie de jeu, car nous savons qu’elle peut nous apporter des résultats », a déclaré le coach des Lions.

Questionné sur le fait que les quatre demi-finalistes sont entraînés par des sélectionneurs africains, une première dans l’histoire de la CAN, Pape Thiaw s’est dit fier de cette situation. Selon lui, « les résultats parlent d’eux-mêmes. Les quatre dernières équipes sont dirigées par des entraîneurs issus de leurs pays respectifs, et c’est quelque chose d’extraordinaire ».

Interrogé sur la possibilité d’un « match dans le match » face au sélectionneur égyptien, qu’il a déjà croisé lors de précédentes éditions de la CAN, Pape Thiaw s’est montré catégorique : « Il n’y a pas de match dans le match. C’est avant tout une demi-finale de CAN entre le Sénégal et l’Égypte ». Il a toutefois reconnu le parcours et l’expérience de son adversaire, ancien joueur et entraîneur titré à la CAN, soulignant le respect mutuel entre les deux techniciens.

Le sélectionneur sénégalais a également balayé toute polémique liée à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, montrant des joueurs sénégalais effectuant un geste interprété comme une provocation envers l’équipe d’Égypte : « Je ne prête pas attention aux réseaux sociaux et je demande surtout à mes joueurs de ne pas s’y attarder », a-t-il affirmé, précisant qu’il ne savait pas si les images étaient authentiques.

Sur le plan sportif, Pape Thiaw s’est montré particulièrement vigilant face à une équipe égyptienne en constante progression depuis le début du tournoi. « C’est une équipe qui monte en puissance au fil de la compétition, avec de grandes qualités défensives », a-t-il analysé.

Le sélectionneur a également mis en garde contre la capacité des Pharaons à se montrer dangereux lorsqu’ils sont dominés. « Lorsqu’ils sont dominés, ils deviennent souvent les plus dangereux. Ils sont très cliniques devant le but », a-t-il prévenu, insistant sur la nécessité pour le Sénégal de préserver son équilibre et d’éviter toute approximation défensive.

À quelques heures de ce choc très attendu, le message de Pape Thiaw est clair : respect de l’adversaire, concentration maximale et ambition assumée pour décrocher une place en finale.